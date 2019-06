Kinder profitieren von Kunstaktion

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Den stolzen Erlös von 826,80 Euro hat Bozena Bytomska-Kohllöffel als Vorsitzende des Kita-Ausschusses der von der Awo getragenen Einrichtung "Marie Juchacz" an Uwe Siebert von der Stiftung Oderbruch zur Verwendung für den Weltkindertag übergeben. Die Summe stammt aus der Vernissage der Kita, bei der Kunstwerke der Kinder für den guten Zweck verkauft wurden. Leiter Peter Küster zeigte sich in doppelter Hinsicht erfreut – sowohl als Organisator der Vernissage als auch für die Unterstützung für den nächsten Weltkindertag in Wriezen.