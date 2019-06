Mehr hörens- als sehenswert

Jürgen Liebing

Berlin "Der Fluch", so sollte Giuseppe Verdis Oper "Rigoletto" ursprünglich heißen, aber die Zensur erhob gegen den Titel Einspruch. Und nicht nur das, sie forderte mehrere Änderungen am Libretto. Schon Victor Hugo hatte mit seinem Stück "Le roi s’amuse" (Der König amüsiert sich), das die Vorlage für diese Oper bildet, Probleme mit der Obrigkeit. So wurde aus einem vergnügungssüchtigen König letztlich ein Herzog von Mantua.

Der US-Amerikaner Bartlett Sher, erfolgreich als Regisseur von Musicals am Broadway, verlegt jetzt an der Staatsoper die Handlung um den Hofnarren Rigoletto, der seine Tochter Gilda vor dem dauergeilen Herzog schützen will, in das Berlin der Zwanzigerjahre. Was ihn dazu bewogen hat, bleibt rätselhaft. Irgendwie muss diese Zeit augenblicklich für alles Mögliche herhalten. Dekadenz, auf die der Regisseur abhebt, allein kann es nicht sein. Ein großes Gemälde von George Grosz prankt auf dem Bühnenprosepkt und schmückt die Rückwand der Eingangshalle eines vornehmen Hotels. Für das Einheitsbühnenbild ist Michael Yeargan verantwortlich. Nur zweimal werden Bühnenelemente herein- und wieder hinausgeschoben. Einmal ist es die Wohnung Rigolettos, wo er seine geliebte Tochter versteckt, das andere Mal die Spelunke des Mörders Sparafucile, der statt des Herzogs am Ende Gilda ermordet. So erfüllt sich sein Fluch, wie Rigoletto erkennen muss.

Es dominiert das Rampensingen

Verdis "Rigoletto" gehört zum Kernrepertoire des Operbetriebes. Aber gerade solche Stücke sind oft schwerer zu inszenieren als seltener gespielte Werke. Dafür lieferte die letzte Premiere der Saison in der Staatsoper Unter den Linden nun den schlagenden Beweis. Dem Regieteam ist nicht viel eingefallen, und so dominiert das Rampensingen. Zwar kann sich der Besucher ganz auf die Musik konzentrieren und kommt dabei – wenngleich mit Einschränkungen – auf seine Kosten.

Die US-Amerikanerin Nadine Sierra ist eine wunderbare Gilda. Ihr gelingen alle Spitzentöne mit einer Leichtigkeit und Souveränität, die einen staunen lassen. Michael Fabiano als Herzog von Mantua hat zur Premiere nicht seinen besten Tag und muss sich einige Buhs gefallen lassen. Manchmal presst er arg, und mit Lautstärke kann man eben nicht alles wettmachen. Christopher Maltman in der Rolle des buckeligen Titelhelden füllt seine Rolle musikalisch und spielerisch voll aus. Er ist eine gespaltene Persönlichkeit, zum einen beteiligt er sich am bösen Spiel des Herzogs, der nach Belieben Frauen ver- und entführt, zum anderen ist er ein fürsorglicher und mitleidender Vater.

Das Orchester unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada trumpft bisweilen zu sehr auf, und der Dirigent hat ab und an Mühe, die Musiker im Graben und die Sänger auf der Bühne zu koordinieren. Dennoch ist es ein hörenswerter Abend, aber eben nicht unbedingt ein sehenswerter. Schade, denn wie man bei Tisch sagt, das Auge isst mit, so gilt das auch für die Oper. Die Zutaten allein reichen nicht, es muss auch sehenswert angerichtet werden.

So ist es ein zwiespältiger Abend, und zugleich passt er an das Ende der ersten Saison, die vom neuen Intendanten Matthias Schulz verantwortet wurde. Da ist noch viel Luft nach oben, und es bleibt zu hoffen, dass dieser Spielraum in der kommenden Spielzeit von ihm genutzt werden wird.

Vorstellungen: 5., 8., 12., 14., 16., 26. und 29.6., jeweils 19.30 Uhr, Staatsoper, Unter den Linden 7, Berlin-Mitte, Kartentel. 030 20354555