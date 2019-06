Eine Tour ins schönste Gartenleben

Renate Meliß

Blumberg Eine der Teilnehmerinnen, die sich am Sonnabend mit auf die 13. Bumberger Gartentour begeben hat, schaut sich um: "Für mich ist ein Garten eigentlich immer ein Stück vom Paradies – schau’n Sie doch mal wie wunderschön, geradezu malerisch das hier ist", schwärmt sie. Sonnenüberflutet liegt der Garten von Helga Rusch in der Gartenstraße 10. Eingeladen hatte der Blumberger Kulturverein. Bevor es losgeht, informieren Gudrun Engewald und der Vorsitzende des Vereins Hartmut Moreike über den genauen Ablauf. "Wir besuchen heute zunächst zwei Gärten im Ortszentrum von Blumberg, bevor es zu drei weiteren Gärten auf den nahe gelegenen Gutshof geht."

24 Teilnehmer, allesamt Gartenfreunde, machen sich auf den Weg. "Oh, wir werden schon erwartet", heißt es bald darauf. Am Gartentor freut sich Helga Rusch bereits auf die Besucher. Rosen, gepflegte Wege zwischen saftig grünem Rasen, gemauerte Feldsteine... dann bleiben viele vor der Blumenwiese stehen. Hier können sich Bienen auf blauen und roten Nelken und weiteren Wiesenblumen tummeln, so viel sie mögen. "Leider sind auch viele Elstern hier, die den Jungvögeln dann die Eier rauben. Aber wenn erst der Lavendel blüht, ist hier alles voller Hummeln", erzählt Helga Rusch.

Auf der anderen Seite des Weges ist Lein aus Leinsamen ausgesät, auch alles für die Bienen. Jemand fragt nach spezieller Pflege für Dill, andere stehen vor einem Trompetenbaum, der erst gegen Ende Juli blau-glockig blühen wird. Zitronenverbenen und Ringelblumen werden besichtigt, wie auch Rosmarin und duftende Minze, dann zeigt Helga Rusch ihren ganzen Stolz – einen veredelten Gravensteiner Apfelbaum. Die Besichtigungstour geht weiter zur Landsberger Straße 13. Ein Schild "Rusch’s Gemüse aus eigenem Garten" weist schon am Eingang darauf hin, dass hier vor allem Gemüse angebaut wird. Vorbei am Pavillon neben einem mit Netzen gegen den Fischreiher bespannten Teich und aufblühenden Pfingstrosen dehnt sich das weite Feld des etwa 2,5 Hektar großen Bauern- und Nutzgartens von Reiner Rusch mit langen Reihen von Kohlrabi, Fenchel, Mangold, Petersilie, Dill und Rhabarber. An den Kirschbäumen hängen bereits die ersten roten Früchte. "Ich bin einfach nur Gärtner aus Leidenschaft", so Reiner Rusch, der die Arbeit auf dem großen Stück Land nahezu alleine bewältigt. Seine Jungpflanzen holt er sich vom Schwanteland aus Oberkrämer. "Der Verkauf wird vor allem dann wieder richtig anlaufen, wenn Zucchini und Tomaten reif sind", sagt er. Von Juni bis Oktober kann man hier Gemüse erwerben. "Besucher können mittwochs oder samstags einfach nur vorn an der Glocke läuten - die höre ich überall, wenn ich im Garten bin", so Rusch. Die Gartentour geht weiter auf den Blumberger Gutshof zu Familie Bugge. Im Blumengarten werden auch Früchte wie Aronia- und Brombeeren und Quitten für Konfitüren und Liköre verarbeitet.

Im nächsten Garten hat Familie Blüch aus der Not eine Tugend gemacht und die vielen großen Feldsteine, die es auf dem Grundstück gibt, zu einem hohen und breiten Steinhaufen aufgeschichtet und mit Steingartenpflanzen bestückt. "Die Besucher der Tour waren alles sehr begeistert", resümiert Gudrun Engewald am Ende der Tour.