"Es war unsere Papierfabrik"

Schwedt (MOZ) Wenn die Leipa Papierfabrik am 15. Juni ihr 60-jähriges Bestehen in Schwedt mit einem Tag der offenen Tür für die ganze Stadt feiert, dann sind auch diese Papierwerker der ersten Stunde ganz sicher dabei: Papiermacher Klaus Großkreutz (78), Kaderleiter Hans Popp (88), die Verkaufsleiterinnen Karin Thieme und Inge Förster sowie der Produktionsleiter Zeitungsdruck, Günter Altmann. Die heutigen Mitglieder des Leipa-Seniorenvereins haben vor dem Jubiläum noch einmal in Erinnerungen und alten Fotos gekramt.

"Hier wollten wir nicht bleiben, höchstens für fünf Jahre", erinnert sich Karin Thieme, die wie Hunderte andere junge Leute aus der ganzen Republik für Schwedt geworben wurden. Sie schildert, wie sie ihren ersten Tag in Schwedt erlebte: "Rechts und links auf dem Weg zu den Kasernen standen Ruinen und lagen Schuttberge hinter Zäunen. Den Bahnhof fand man gar nicht und für uns junge Leute war hier nichts los." Ihr Vater Kurt Kluge hatte den Parteiauftrag erhalten, den Aufbau des Werkes zu leiten.

Die Wohnung zog

Um seine Tochter, damals noch in der Lehre, zum Bleiben zu "motivieren", schenkte er ihr einen Motoroller. Auf dem flitzte sie am 17. Juli 1959 vom Betonwerk am Kanal zur Grundsteinlegung auf der grünen Wiese, "richtig groß mit Minister, Reden, Kulturprogramm und Schlagersänger und so." Sie ist bis heute in Schwedt. Die Stadt war für die meisten jungen Leute, die kamen, ein Glücksfall. Inge Förster kam wie viele aus dem Erzgebirge.

Sie wollte sich beruflich entwickeln – da war der Aufbau einer nagelneuen Fabrik eine riesige Chance. Alle im selben Alter, von Anfang an wurde mitentschieden und mitgestaltet. "Aber mindestens genauso zog die Wohnung", sagt sie heute. Junge Paare durften sich über eine Neubauwohnung freuen, zum Beispiel im Thomas-Müntzer-Ring direkt vor dem Werkstor. "Zweieinhalb Zimmer für 35 Ostmark", erinnert sie sich noch wie heute.

1958 vom SED-Parteitag beschlossen, wurde der Bau der Papierfabrik 1959 begonnen – und schon 1961 rollte der erste Karton auf den Tambour. "Das war eigentlich das Datum für das erste Papier aus Schwedt", sagt Günter Altmann und hat noch ein Erinnerungsdruck aus jener Zeit auf eben jenem ersten Karton aus Schwedt zu Hause.

Für Klaus Großkreutz war der planwirtschaftliche Beschluss, das ländlich geprägte Schwedt zu industrialisieren, die Chance seines Lebens. "Wir wurden richtig umworben von "Flitzkittel" Deinert. Ich gehörte im Dorf zu den Ärmsten, hier konnte ich lernen, mich qualifizieren. Ich saß in der ersten Lehrklasse. Wir hatten einen tollen Zusammenhalt. Und in der Fabrik verdienten wir gut, 300 bis 450 Mark."

"Wir waren immer stolz auf unseren Betrieb. Papierbude hat niemand von uns gesagt. Am meisten ärgert mich heute, dass die Papierfabrik nicht mehr uns gehört", sagt Hans Popp. Stolz sind er und die anderen Senioren aber auch heute noch auf "ihre Papierfabrik", wenn sie erzählen, dass Hubert Schrödinger, der 1991 in Schwedt einstieg, viel für das Werk getan habe, auch wenn nach der Wende erst die "Kopfgeldjäger" kamen, wie die Senioren die Unternehmensberater in schwarzen Anzügen nennen – und dann eben kein Arbeitsplatz mehr sicher war.

Am 31. Oktober 1961 um 6.10 Uhr rollte der erste Karton aus Schwedt auf den Tombour. Klaus Großkreutz war dabei.