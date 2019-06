Neuer Chefarzt im Lutherstift-Krankenhaus

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Das Seelower Lutherstift-Krankenhaus wurde personell verstärkt. Am 1. Juni hat mit Dr. Kai Eggers ein neuer Chefarzt seinen Dienst begonnen. Der 42-Jährige ist Facharzt für Inneres und Kardiologie hat zuvor im Klinikum Markendorf als Oberarzt gearbeitet. Er habe sich ganz bewusst für die Stelle am kleinen Krankenhaus in der Kreisstadt entschieden, erklärte er. "Ich habe gespürt, dass sich mein Arbeitsfeld immer mehr spezialisiert hat und zugleich der Bezug zum Patienten, der gerade in diesem Bereich so wichtig ist, immer geringer wurde. Das entsprach nicht meinem Verständnis vom ärztlichen Beruf", erklärte der Vater zweier Kinder, der vor seiner Frankfurter Zeit auch in Bad Saarow tätig war. Seine ersten Eindrücke von der Seelower Einrichtung und vom Team seien sehr gut. Besonders die herzliche Atmosphäre gefalle ihm gut.

Dr. Eggers will erreichen, dass alle Patienten sehr genau darüber aufgeklärt werden, welche Krankheit sie haben und wie sie behandelt werden. Das ärztliche Gespräch müsse auf Augenhöhe mit dem Patienten erfolgen, ist er überzeugt. Eine der ersten Neuerungen, die er einführen wird, ist eine zunächst wöchentliche Angehörigen-Sprechstunde. Termine dafür gibt es auf Anmeldung nach dem Einverständnis des Patienten. Dr. Eggers wohnt zwar noch nicht in der Region, hat aber hier sein Jagdrevier und ist somit auch oft in seiner Freizeit vor Ort. Der Chefarzt will die Tradition der medizinischen Vorträge am Krankenhaus fortsetzen, am 20. Juni ist um 17 Uhr seine erste Vorlesung geplant.

Neu im Team des Krankenhauses ist auch Dr. Norbert Schuster. Er ist seit dem 15. Mai Oberarzt in der Chirurgie. Norbert Schuster ist Experte im Bereich der Viszeralschirurgie (Bauchraum-Chirurgie). Er leitete bisher die Chirurgie am Berliner Krankenhaus Bethel. Dr. Schuster ist zugleich Facharztprüfer der Landesärztekammer Berlin. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen", so der begeisterte Fallschirmspringer und Kartamaran-Segler.

Das Lutherstift-Krankenhaus in Seelow sichert mit seinen 90 Betten in den Bereichen Chirurgie und Innere Medizin, der Rettungsstelle und der Endoskopie die Grundversorgung ab. Am 25. August lädt das Krankenhaus zum Präventionskonzert ein.