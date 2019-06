Aus der Region, für die Region

MOZ

Bad Freienwalde Im Rahmen des Projektes "Heim(at)arbeit" besuchten die Bad Freienwalder Gymnasiasten Nils, Elias und Max gemeinsam mit Lehrerin Edelgard Knak die Redaktion des Oderland Echos in der Kurstadt. Und hatten eine Menge Fragen mit im Gepäck. So zum Beispiel, wie die Redakteure an Informationen kommen, wie wir es schaffen, so viele Termine zu machen und dann auch noch darüber zu schreiben. Aber auch, warum wir gerne in der Region leben und uns für die Menschen hier interessieren. Oder was zum Berufsbild eines Journalisten gehört. Und wie zum Beispiel die Polizeiberichte in die Zeitung kommen, wollte der zwölfjährige Max wissen. "Die bekommen wir entweder von der Polizeidirektion oder wir erhalten einen Anruf – von der Feuerwehr zum Beispiel."

Recherche unabdingbar

Wichtig dabei ist, das auch diese Informationen geprüft werden, eventuell noch einmal telefonisch nachgefragt wird, oder gleich zur Unfallstelle gefahren wird. "Das gehört zur journalistischen Sorgfaltspflicht", erklärte Nadja Voigt, die seit fast neun Jahren in der Lokalredaktion tätig ist. "Wir schreiben die Dinge auf, wie sie sind. Aber am wichtigsten: Wir gehen behutsam mit Informationen um, werten und gewichten sie." Doch das Schönste am Beruf des Redakteurs ist, sich auf die Menschen und die Region einzulassen, so die gebürtige Berlinerin. Denn schließlich sind es ihre Geschichten, die wir erzählen.

Doch wie sieht so ein Redaktions­alltag aus, wollten die Jugendlichen wissen. "Am Vormittag sind wir meist unterwegs und sammeln unsere Geschichten ein, die wir dann am Nachmittag aufschreiben", erklärte die Redakteurin. "So schnell?", fragte Max verwundert. Die Tage sind tatsächlich lang. Und die Liste an Themen ist es auch. Aber nur so entsteht eine spannende Zeitung, die von allem etwas bietet, sagte Nadja Voigt. Und natürlich muss man auch noch ein Ohr in die Orte haben, damit man mitbekommt, worüber zum Beispiel in Bad Freienwalde und Wriezen so gesprochen wird. Welche Themen heiß diskutiert oder welche Debatten in den Parlamenten geführt werden. Deshalb sieht man den einen oder anderen Redakteur abends mitunter noch nach 21 Uhr aus dem Rathaus kommen. Oder am Wochenende auf (fast) allen Festen. Denn auch am Montag soll es schließlich eine interessante Ausgabe der Märkischen Oderzeitung geben.