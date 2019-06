Oval im Wandel

tb

Eberswalde (mm) Das Luftbild der Waldsportanlage in Finow zeigt die seit wenigen Wochen fertiggestellte Kunststofflaufbahn ums Grün. Sie umfasst eine Fläche von 3200 Quadratmetern. Die Sportanlage in der Schönholzer Straße, die von vielen der 420 Mitglieder des Eberswalder Sportclubs (ESC) genutzt wird, war vor dem Beschluss zur Runderneuerung lange debattiert worden. Der erste Spatenstich zur Sanierung fand Anfang September vergangenen Jahres statt. Insgesamt 4,8 Millionen Euro, inklusive Fördermittel, hat die Stadt Eberswalde für die Bauarbeiten auf dem Areal kalkuliert. Zuletzt wurde der Abriss von Garagen an der Anlage für 85 000 Euro an ein Schwedter Unternehmen vergeben.