Beeskow (MOZ) Gründungsinteressierte aus der Region Beeskow und dem südlichen Teil des Landkreises können sich am Freitag in der Kreisverwaltung in der Rathenaustraße (Haus B, Zimmer 407) individuell beraten lassen.

Dazu kommen Mitarbeiter des IHK-Lotsendienstes in die Verwaltung. Termine können telefonisch unter 0170 7645768 oder per E-mail an haak@ihk-projekt.de vereinbart werden. Dier Beratung zu Fördermöglichkeiten ist kostenlos.