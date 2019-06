Briesener Jugendliche kommen zu Wort

Stefanie Ender

Briesen (MOZ) Wie bewegen sich Jugendliche – im realen und virtuellen Leben? Fühlen sie sich in ihrem Heimatort wohl? Was fehlt ihnen? Diese Fragen hat Gabi Moser, die Jugendarbeiterin des evangelischen Kirchenkreises Oderland-Spree.

Sie will wissen, was Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren aus den Gemeinden Briesen, Berkenbrück und Jacobsdorf brauchen. Dazu hat sie gemeinsam mit acht Jugendlichen einen Fragebogen konzipiert, der nun anonymisiert zusammenträgt, was den Heranwachsenden fehlt. Der Heinersdorfer Anton Huth übersetzte die Fragebogensprache in jugendliche Alltagssprache. Vor zwei Wochen startete das Projekt an der Oberschule in Briesen. Die Befragung dort ist abgeschlossen, eine erste Auswertung liegt aktuell vor.

Rücklauf der ersten Runde groß

"74 Fragebögen haben wir von den Schülern der Klassen sieben bis zehn zurückbekommen. Nur zwei davon waren ungültig", sagt die Befragungsleiterin. Ungültig bedeutet hier, dass offensichtliche Spaßantworten aufgeschrieben wurden. Davon wurden 68 Fragebögen einer ersten Analyse unterzogen. Schon jetzt sieht Gabi Moser Trends im Freizeitverhalten: "Viele der Befragten nutzen ihr Telefon mehr als drei Stunden pro Tag. Außerdem halten sich die Jugendlichen viel in sozialen Netzwerken auf".

Mit den anonymen Fragebögen verschickt sie auch Kontaktbögen. Dort dürfen Kinder und Jugendliche, die aktiv nach Verbesserungen in ihrer Gemeinde streben, ihre Kontaktdaten hinterlassen. Mit 15 ausgefüllten Bögen, die sie nun vor sich liegen hat, rechnete die Sozialpädagogin nicht. "Es sind etwas doppelt so viele geworden, als ich angenommen hatte", freut sich Moser. Die Jugendlichen will sie im Herbst zu einem Jugendtag einladen und sie kann sich auch vorstellen, dass Politiker an dem Treffen teilnehmen.

Denn Hintergrund der Befragung ist Paragraph 18a der Kommunalverfassung. Hier ist geregelt, dass Gemeinden bei Entscheidungen ihre Jugendlichen miteinbeziehen müssen. "Wir starten das jetzt erst und überlegen, auf welche Füße wir eine Beteiligung stellen", sagt Amtsdirektorin Marlen Rost. Der Fokus liegt auf den drei Altgemeinden. Steinhöfel habe bereits eine ausreichende Jugendarbeit inklusive Jugendkoordinatorin. Grund für das Fehlen solcher Strukturen in den restlichen Gemeinden: "Hier gibt es starke Vereine, die die Jugendlichen integrieren. Das ist historisch gewachsen", so Rost. Nun soll die Jugend auch stärker in Entscheidungsprozesse integriert werden.

In einem nächsten Schritt wird Gabi Moser die Vereine und deren Jugendliche ansprechen. Derzeit arbeitet sie an dem digitalen Fragebogen. "Am Donnerstag wollen wir den fertig haben", sagt sie. Zum Ende der Woche wird er auf der Homepage des Amtes Odervorland veröffentlicht. Die Befragung ist über einen Link oder per QR-Code zu erreichen.