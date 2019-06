Ein staunender Seebär

Matthias Haack

Rheinsberg (moz) Den Pokal beim Kutterrace des Marineclubs Rheinsberg (MCR) holte sich das erneut stark besetzte Team des Seesportclubs Ketzin zurück. Die Konkurrenz aus sieben Vereinen wurde von den Havelländern hinter sich gelassen und auch der überraschende Vorjahressieger aus Müllrose entthront. In der Frauenwertung war auch in diesem Jahr kein Vorbeikommen an den Marinegirls.

Wie wichtig der Prinzenstadt ihre Sportvereine sind, verdeutlichten die Worte von Sven Alisch. Der Ortsbürgermeister (SPD) hatte zwischen der Eröffnung und den Abschlussworten sein Ohr bei den Wassersportlern und nahm deren Gespräche als Anlass, um ein Signal zu senden und die Arme auszubreiten: "Wir freuen uns sehr auf euch, wenn ihr im nächsten Jahr die nächste Generation an den Start bringt. Seid willkommen in Rheinsberg." Hintergrund: Ringen einige maritimen Vereine wie auch der MCR um den so dringend benötigten Nachwuchs, so melden die Rostocker und Müllroser Gäste Zuwachs in ihren Crews an. Und auch erhebliches Interesse, in 2020 erneut am Rheinsberger Kutterrace mit einem weiteren Zehnerteam teilzunehmen. Denn wieder einmal garnierte der Gastgeber das städtische Hafenfest am Bollwerk mit einem Rundumpaket an der Nordkehre der Festmeile, das kaum Wünsche offen ließ: offenen Türen am Seebad, Gastronomie, Badewetter, Beschallung – es passte alles.

Die Marinegirls, wegen eines Trauerfalls nicht in vollständiger Besetzung, ließen sich in ihrem ersten Saisonrennen nicht von der jugendlich geprägten Konkurrenz aus Müllrose aus der Ruhe bringen. Auf der 400-Meter-Strecke distanzierte die Mannschaft um Kutterführer Olaf Weniger den Neuling – mehr als eine halbe Minute Vorsprung bedeuteten ein dickes Polster für den zweiten Durchgang. Der schwerere. Denn zum einen wurde der schneller laufende Holzkutter an die Müllroser übergeben und zum anderen ging es auf die um etwa 20 Meter längere Außenbahn. Olaf Weniger hatte sich im ersten Lauf einen Patzer bei der Wende geleistet, im zweiten jedoch eine beispielhafte hingelegt. Seebär Uwe Kröger aus Brandenburg/Havel, der die Marinegirls vor einem Jahrzehnt geschult hatte: "Besser kann man eine Wende nicht fahren." Das sorgte für zusätzliche Motivation: "Wir wollten unbedingt zeigen, dass man auf der Außenbahn mit ,Norbert‘ gewinnen kann", so der Kutterführer in Anspielung auf die Rennen der ersten Wettkampfhälfte, als der weiße Kutter ,Norbert‘ stets dem Holzkutter unterlegen war. Die Marinegirls stehen mit ihrem neunten Sieg in Serie vor einem Dekaden-Rekord.

Bei den Männern sorgten die Ketziner mit ihrer Fabelzeit für einen Paukenschlag. Am ehesten folgen konnten der Pokalverteidiger aus Müllrose, die Rheinsberger und das älteste sowie erfahrenste Team: die elf Rostocker Oldies kamen auf 666 Jahre im Kutter. Letztlich ging der Sieg mit zwei Sekunden Vorsprung an die Ketziner vor den Ostbrandenburgern und dem Ausrichter des ersten Saisonwettkampfes im Kuttern. Höhepunkt ist die Deutsche Meisterschaft im September.

Marinegirls: Ellen Krüger, Michelle Bork, Heike Brandt, Anja Moser, Petra Stendel, Ines Fetzer, Gudrun Fedgenheuer, Karin Garmatter, Annett Haack, Maike Scheel – Kutterführer Olaf Weniger

Marineclub-Männer: Olaf Weniger, Detlef Garmatter, Andreas Putzler, Tino Kollan, Dietmar Bork, Marcel Schubert, Mathias Stindl (Martin Bergemann), Fred Drath, Wolfgang Projahn, Johann Michaluk – Kutterführer Wilfried Gantikow

Ergebnisse in den beiden Läufen:

1. Marinegirls 3:25/3:38

2. Müllroser Kutterkameradinnen4:10/3:44

1. Seesportclub Ketzin3:02/3:16

2. Müllroser Kutterkameraden3:06/3:14

3. Marineclub Rheinsberg3:22/3:07

4. Rostocker Oldies3:20/3:34

5. Schlauchboot Wismar3:26/3:32

6. Maritimer Club Bernburg3:40/3:21

7. Kolbe lebt Bremen3:48/3:21

8. Likedeeler Bremen3:46/3:31