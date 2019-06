Ein Bekenntnis zu Vereinen

Kai-Uwe Krakau

Bernau Bereits im September 2018 waren 24 Vereine und Selbsthilfegruppen durch die Verwaltung angeschrieben und über die Evaluation der geltenden Richtlinie informiert worden. Sie wurden darüber hinaus gebeten, dem zuständigen Fachamt innerhalb von vier Wochen mögliche Hinweise und Anregungen zur Überarbeitung des Papiers mitzuteilen.

Der Rücklauf war jedoch ernüchternd. Lediglich acht Vereine – und damit noch nicht einmal die Hälfte – meldeten sich im Rathaus. Auch inhaltlich sah es eher kläglich aus. In den meisten Briefen oder Mails wurden nur Meinungen geäußert, konkrete Änderungsvorschläge gab es dagegen nur wenige. Kritisch beleuchtet wurde von den Vereinen vor allem das Antrags- und Abrechnungsverfahren. Dies sei zu umfangreich und kompliziert.

Vorschriften eingehalten

Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass auf kommunaler Ebene keine gesetzlichen Regelungen bezüglich der Vergabe von Zuwendungen existieren. Man wende daher die Landeshaushaltsordnung an. Das Antrags- und Abrechnungsverfahren entspreche der Verwaltungsvorschrift.

Einige Hinweise der Vereine deckten sich mit den Änderungsvorschlägen der Verwaltung, andere wurden nicht berücksichtigt. So war beispielsweise vorgeschlagen worden, die Fördergrundlagen in der Präambel noch spezifischer zu formulieren. Dies hielt die Stadtverwaltung für nicht erforderlich, die Präambel sei ausreichend bestimmt.

Nach der in der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in der vorigen Legislaturperiode beschlossenen Richtlinie gewährt die Kommune entsprechende Zuwendungen zur Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales. Mit finanzieller Unterstützung können damit Akteure rechnen, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit, der Behindertenhilfe oder der Gesundheitsförderung engagieren. Nicht zuwendungsfähig sind dagegen vereinsinterne Veranstaltungen oder auch Maßnahmen parteipolitischer Art.

Gelder für Projekte

Darüber hinaus gibt es auch einige Voraussetzungen, die zu beachten sind. So sollten bereits erhaltene Zuwendungen fristgerecht abgerechnet worden und andere Fördermöglichkeiten ausgeschöpft sein. Positiv wirkt es sich aus, wenn die Maßnahmen allen Einwohnern zugänglich sind. Wer Auflagen aus einem früheren Bescheid nicht erfüllt hat, wird zwei Jahre ausgeschlossen.

Bei der Projektförderung können etwa Kosten für Bastel- und Beschäftigungsmaterial mit einer Zuwendung in Höhe von bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtkosten bedacht werden. Maximal sind das 2000 Euro je Empfänger und Jahr.

Bei der institutionellen Förderung werden Personal- und Honorarkosten für Fachkräfte mit einer Zuwendung in Höhe von bis zu 30 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gefördert. Der Höchstbetrag liegt bei 8000 Euro pro Jahr. Bei Mieten und Pachten sind es maximal 4000 Euro/Jahr, bei Betriebs- und Unterhaltungskosten 2000 Euro/Jahr. Die Mittel müssen bis zum 31. März des Folgejahres abgerechnet sein.