53 Angebote im Agenda-Diplom

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Premiere des Agenda-Diploms in Angermünde 2018 war vielversprechend. 2019 können die Grundschüler unter noch mehr Anlaufstellen auswählen. 31 Partner haben sich bis Ende April bei den Organisatoren gemeldet. 53 Veranstaltungen warten nun auf wissbegierige Kinder, berichtet Tabea Gabriel von der Volkssolidarität, die mit ihrem Kollegen Paul Block das Ferien-Projekt in Angermünde organisiert. Für sie ist es "eine schöne Abwechslung zur Bürarbeit, Kindern Freude zu bereiten", sagt sie.

Ferienkinder zu Gast in Firmen

Viele Partner sind nach 2018 auch diesmal wieder dabei wie das Krankenhaus, der Rettungsdienst, die Stadtverwaltung, die Tischlerei Nimtz, die Martkfotografen oder die Bundespolizei. Erstmals lädt Hemme-Milch in Schmargendorf ein. Hier können Ferienkinder miterleben, wie Käse hergestellt wird. Mit Bürgermeister Frederik Bewer können sie den Stadtwald bei Nacht erleben. Bei der E.dis erfahren sie, wie der Strom in die Steckdose kommt. Wegen des großen Ansturms im Vorjahr bietet der Bundestagsabgeordnete Stefan Zielke nun zwei Veranstaltungen an.

Insgesamt stehen im Sommer rund 550 Plätze zur Verfügung. Hinzu kommen Angebote wie Fußball und Handball, wo die Teilnehmerzahl nicht begrenzt ist. Die Verlagsbuchhandlung "Ehm Welk" in Schwedt lädt außerdem die ganzen Ferien über zu einem Wettbewerb ein, bei dem Kinder schreiben, malen oder Comics entwerfen können, die zu Ehm Welks Werken passen. Alle Angebote liegen jetzt druckfrisch vor und werden auch ins Internet gestellt. Am Donnerstag werden die Hefte an die Angermünder Grundschulen ausgeliefert, sodass sie am Freitag an die Schüler verteilt werden können.

Ab 11. Juni können sich Interessierte bei den Unternehmen und Vereinen anmelden. Es gilt das Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Die Angebote sind für die Kinder kostenlos. Bei zusätzlichen Leistungen, die etwas kosten, wird im Heft oder bei der Anmeldung informiert.

Wer seine Karte mit vier Stempeln bei der Volkssolidarität einreicht, bekommt im September das Agenda-Diplom überreicht. "Und falls sich neben der Firma Tonitec noch weitere Spender finden, könnte es dazu ein kleines Präsent für die Kinder geben", sagt Tabea Gabriel.