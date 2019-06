"Jetzt müssen wir liefern"

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Sehr deutlich hat Michael Rubin die Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Oderaue gewonnen. Während ihn bei der letzten Wahl noch 13 Stimmen von Bodo Schröder trennten, konnte Rubin nun 445 Stimmen holen. Mehr als doppelt so viel wie der frühere Amtsinhaber Schröder, der nicht nur seinen Posten als Bürgermeister der Gemeinde, sondern auch den des Ortsvorstehers seines Dorfes verlor.

"Das Ergebnis hat uns alle sehr überrascht", gibt Michael Rubin zu. Erst am Montag hat es ein Treffen mit seiner Wählergemeinschaft "Weitblick Oderaue" gegeben. Gleich neun Kandidaten der Liste ziehen in das Dorfparlament ein. Damit haben sie die Anzahl der Sitze im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode verdoppelt. Und der Altersdurchschnitt wurde zudem deutlich gesenkt.

"Nun müssen wir liefern", weiß Michael Rubin. "Denn die Bürger haben uns ihr Vertrauen geschenkt." Er freut sich aber auch, sich gemeinsam den Aufgaben, die auf die Gemeinde zukommen, stellen zu können. Davon gebe es einige, weiß der erfahrene Lokalpolitiker aus Zollbrücke, der bereits 1986 das erste Mal lokalpolitisch in Erscheinung trat und später half, das Amt Barnim-Oderbruch, zu dem Oderaue mit fünf weiteren Gemeinden seit mehr als 20 Jahren gehört, mit aufzubauen.

2013/2014 wurde die Wählergemeinschaft "Weitblick" gegründet. Für sie saß Rubin seit der Wahl vor fünf Jahren als Vertreter im Gemeindeparlament. "Wir hatten das Gefühl, dass die Bürger die Jahre zuvor auf der Strecke geblieben waren", erinnert sich der 59-Jährige. Auch der jahrelange Streit um die Windkraftanlagen – die die Gemeinde wollte, die Mehrheit der Bürger dem Vernehmen nach jedoch nicht – war ein Beweggrund, sich zu engagieren.

Offener will Michael Rubin die Runden im Gemeindehaus in Neureetz nun gestalten. "Die Leute wollen mitgenommen und nicht für dumm verkauft werden." Die Bürger sollen mehr involviert werden, genau wie die Vereine, nennt Michael Rubin seine Ziele. Es solle mehr Informationen geben und alles ausgereizt werden, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen hergeben. Themen, die als nächstes wieder auf die Tagesordnung kommen, sind der Brückenbau in Croustillier und Paulshof, der Parkplatz in Zollbrücke. Aber auch der Kampf der Bürger aus Neureetz um den Erhalt ihrer Häuser. Denn durch die EUGAL-Transporte in Größenordnungen zeigen sich Risse in Hauswänden und Kaminen. Dazu wird es nächste Woche ein Gespräch mit dem Landrat geben. Das Thema Biber werde die Gemeinde ebenfalls weiter beschäftigen, blickt Michael Rubin voraus. "Das ist Arbeit ohne Ende", weiß der neue Bürgermeister der einwohnerstärksten Gemeinde im Amt Barnim-Oderbruch.

Erste Sitzung am 17. Juni

Zur konstituierenden Sitzung kommen die gewählten und durch den Wahlausschuss bestätigten Gemeindevertreter am 17. Juni ab 18 Uhr im Gemeindehaus in Neureetz, Adlig Reetz 64, zusammen. Dabei werden auch der stellvertretende Bürgermeister gewählt und die Vertreter für die einzelnen Gremien bestimmt. Dort will sich auch die nun stärkste Fraktion im Gemeindeparlament mit ihren Zielen den Kommunalpolitiker-Kollegen und den interessierten Bürgern vorstellen.