Barnim hält am Diesel fest

MOZ

Eberswalde Diesel ade, weil keiner sie mehr mag? Das lässt sich für den Kreis Barnim so nicht sagen: Hier hat der Dieselbestand von 2018 auf 2019 um 561 Diesel-Pkw zugenommen. Das ist in der Bestandsanalyse für 2019 nachzulesen, die das Kraftfahrt-Bundesamt jetzt veröffentlicht hat. Danach beträgt der Bestand im Kreis Barnim exakt 103 916 Pkw. In denen sind 27 399 Diesel-Pkw enthalten. Insgesamt ist der Kraftfahrzeugbestand um 2752 Fahrzeuge gewachsen. Darin sind alle Fahrzeuge mit Zulassung enthalten, auch Anhänger. Damit wurde mit 127 564 zugelassenen Fahrzeugen ein neuer Höchststand erreicht.

Diesel, Benziner, Gas, Elektro (inklusive Hybride) oder Brennstoffzelle? Das ist die Auswahl, die derzeit zur Verfügung steht. Die Diesel stehen unter Druck, weil bei Teilen der Euro-5-Flotte Betrugssoftware nachgewiesen wurde und weil die Deutsche Umwelthilfe an diesem Umstand die Forderung nach Fahrverboten aufhängte. Das Paradoxe daran: In Stuttgart hat es zuerst die Euro-4-Diesel getroffen, in denen gar keine Betrugssoftware verbaut ist. In der Folge wird die Nachfrage schwächer, wo die Drohung von Fahrverboten größer wird. Im Bestand im Kreis Barnim wirkt sich diese Diesellage nicht aus.

Zuwachs auch bei Elektroautos

Die Entwicklung von 2018 bis 2019 sieht so aus: Verglichen mit dem Vorjahr ist die Zahl der Benziner im Kreis Barnim von 72 978 auf 74 177 Pkw gestiegen. Das Plus von 1199 Fahrzeugen in dieser Gruppe entspricht einer Zunahme von 1,64 Prozent. Bei den Dieseln ist die Zahl von 26 838 auf 27 399 Pkw gewachsen. Das Plus von 561 Diesel-Pkw entspricht einer Zunahme von 2,09 Prozent. Zu den 133 Elektroautos (Vorjahr: 83 / Zuwachs plus 60,2 Prozent) kamen noch 819 Hybride, die den Vorteil haben, dass sie nicht stromlos liegen bleiben können. Vor einem Jahr waren es noch 623 gewesen. Prozentual liegt der Zuwachs hier also bei 31,5 Prozent.

Nach der aktuellen Bestandsanalyse sind damit im Kreis Barnim 71,38 Prozent der Pkw Benziner, 26,37 Prozent haben einen Dieselmotor und nur der Rest von rund 2,25 Prozent ist laut der KBA-Übersicht für 2019 mit anderen Motorarten oder Treibstoffen unterwegs. Elektroautos waren weiter ein Nischenprodukt. Gasautos auch. Obwohl die 1349 Gasautos (Vorjahr: 1405) vor allem in der Erdgasvariante durchaus Schadstoffvorteile haben, und deswegen den Elektroautos bei Fahrverboten auch Konkurrenz machen könnten.

Der Autobestand wird durch diese laufende Erneuerung immer schadstoffärmer, selbst wenn der eine oder andere Oldtimer unterwegs ist: Binnen eines Jahres sind im Kreis Barnim beispielsweise 204 Pkw der alten Euro-1-Norm und weitere 1404 der Euro-2-Norm sowie 1204 der Euro-3-Norm aus dem Verkehr gezogen worden. Macht zusammen 2812 Fahrzeuge dieser Schadstoffklassen weniger. Die Zahl der Pkw mit Euro-4-Motoren hat sich um 1878 auf 31 337 verringert. Der Gesamt-Pkw-Bestand wuchs um 1948 Pkw, das heißt, alle verschwundenen Altfahrzeuge wurden durch Neu- oder modernere Gebrauchtfahrzeuge ersetzt. Keine Rede also von Auto ade, wie es ein kleiner Teil der Politik es mit der Verkehrswende anstrebt.