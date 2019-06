Abschied vom grünen Blech-Pfeil

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein Überbleibsel aus DDR-Zeiten wird in wenigen Tagen aus dem Stadtbild verschwinden: Der grüne Blech-Pfeil an der Ampel Dr.-Wilhelm-Külz-Straße Ecke Platz am Stern. Das hat Michael Rose, der Leiter der Straßenverkehrsbehörde des Kreises, am Dienstag mitgeteilt. "Es hat sich herausgestellt, dass dort eine Unfallhäufungsstelle ist", begründet er den Schritt, auf den sich die Verkehrsunfallkommission zuvor einigte. Rose leitet auch diese Kommission.

"Sieben Unfälle mit Personenschaden haben sich innerhalb von drei Jahren an der Ampel ereignet", sagt Eberhard Heusterberg aus dem Direktionsstab für Verkehrsangelegenheiten der Polizei. Ein Mensch sei dabei schwer, sechs leicht verletzt worden. Immer traf es Fußgänger. "Als erstes muss man den grünen Pfeil abnehmen, wenn es Unfälle mit Personenschaden gibt", betont Heusterberg. Dies stehe in den Bedingungen, die erlaubten, die DDR-Pfeile zu übernehmen. Das Blech solle bereits in der nächsten Woche abmontiert werden.

Bislang ermöglicht der Pfeil Rechtsabbiegern, die aus Richtung Hangelsberg kommen, nach einem Stopp bei roter Ampel in Richtung Bad Saarow zu fahren. Wenn er ab ist, werde beobachtet, ob es zu Stau oder anderen Problemen komme. "Dann muss die Ampelsteuerung angepasst werden", sagt Heusterberg. Langfristig, da ist er sich mit Rose einig, müsse die komplette Anlage mit Markierung und Beschilderung geprüft werden.