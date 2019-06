Planungssicherheit für Freibad gefordert

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Das Straussee-Freibad wird in diesem Sommer aufgrund des Pegelstandes definitiv geschlossen bleiben. Das bekräftigte Fred Thaleiser, Betreiber des Freibades und der Schwimmhalle, am Dienstag auf MOZ-Anfrage. Da sich in den vergangenen Wochen die Beschwerden über das geschlossene Freibad gemehrt hatten, trafen sich kürzlich die Vorsitzenden des Finanz- und Sozialausschusses, Ronny Kühn und Gregor Weiß (beide Linke), mit Thaleiser. "Ein Weiterbetrieb des Freibades wird bei dem derzeitigen Wasserstand nicht ohne grundlegende Uferbefestigung und einer Anpassung des Nichtschwimmerbereichs möglich sein", informierten Kühn und Weiß im Nachgang in einer Pressemitteilung über das Ergebnis des Gesprächs. "Der Bootsverleih ist inzwischen geöffnet, kämpft jedoch auch mit den Schwierigkeiten, die die Gäste beim Einsteigen in die Boote haben."

Beide zeigten sich überrascht, dass Ideen und Zuarbeiten Thaleisers für notwendige Anpassungen schon seit 2017 bei der Verwaltung lägen, ohne in den Fachausschüssen thematisiert worden zu sein. Kühn: "Die Verwaltung wird erklären müssen, wieso in der Haushaltsdebatte, die wir ja in den letzten Monaten engagiert geführt haben, die notwendigen Investitionen zu kurz gerechnet wurden. Zumal alle Informationen vorlagen." Thaleiser fordert: "Die Politik muss sich zum Freibad bekennen oder eben nicht. Seit Jahrzehnten sind das Freibad und seine Probleme im Mai in aller Munde und im Herbst wieder vergessen. Es braucht hier mehr Planungssicherheit."