Kanalfest lockt mit Strand am Trockendock

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nicht nur das Stadtfest, sondern auch das Kanalfest hat Tradition in Eisenhüttenstadt. Es ist etwas jünger als die große Sause im August, aber mittlerweile findet es auch schon zum 16. Mal statt. Zwei bunte Tage wird es auch diesmal mal wieder zum Pfingstfest geben, zwei Tage voller Sport, Spaß und Spiel – und diesmal sogar mit einer Premiere. Stand-up-Paddling, was nichts weiter heißt als Stehpaddeln, ist als extra Attraktion geplant, und zwar am 10. Juni, also am Montag. Um 11.15.Uhr und 17.Uhr ist Start am Kanu-Centrum. So wie sich die polynesischen Fischer vor Tahiti mit dem Stechpaddel fortbewegen, werden diesmal auch Eisenhüttenstädter auf dem Kanal unterwegs sein.

Zwischen diese Paddelläufe ist das Drachenbootrennen gepackt worden. Teams verschiedener Unternehmen und Vereine kämpfen dort um den großen Pokal. Eine Mannschaft der Stadtverwaltung wird ebenfalls wieder antreten. Wer dort den Takt vorgibt, wird sich zeigen. Die Siegerehrungen sind für 18.Uhr angesetzt. Wer mitmachen möchte, der kann sich nach Angaben der Stadtverwaltung am Pfingstsonntag anmelden und am Tag darauf bereits um den Sieg paddeln.

Am Sonntag wird geprobt

Natürlich gibt es am Ufer des Kanals auch Kinderaktivitäten wie Basteln und Jonglieren. Und für Speisen und Getränke ist im ausreichenden Maß gesorgt.

Los geht das Fest ja bereits am Sonntag, da steht das Beach-Volleyballturnier am Trockendock im Mittelpunkt des Geschehens. Aufschlag ist um 10.Uhr. Der Sonntag ist laut Rathaus der Tag der Gewerbetreibenden der Stadt. Der Montag gehört hingegen dem Wasser. Wobei, auch am Sonntag gibt es Aktivitäten auf dem Kanal. Wer beim Stehpaddeln mitmachen möchte, kann sich bereits am Sonntag ausprobieren, bevor er sich als Starter registrieren lässt. Pro Team können sich zum Stand-up-paddling insgesamt vier Personen anmelden, davon zwei männlich. Beim Drachenbootrennen gilt: 16 Personen, davon maximal zwölf Männer.