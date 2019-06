Geotage am Schweizerhaus

Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Angelehnt an den Internationalen Tag zur Erhaltung der Artenvielfalt (22. Mai) und dem bundesweiten Geotag der Natur (15. Juni) veranstaltet das Schweizerhaus in Seelow mit Partnern am 12. und 13. Juni seine eigenen Geotage unter dem Projektnamen "Tag der Natur und Artenvielfalt". In den Genuss der vielen Aktionen werden Grundschüler und Kita-Knirpse kommen. Offen steht er aber auch Interessierten.

Was seit 2007 schon über die Vogel- und Exotenzüchter der AZ Lindendorf in Dolgelin mit den Kids der Dolgeliner Grundschule "Josef Vervoort" durchgeführt wird, wird nun erstmals auch mit Imkern und Akteuren des OSZ Seelow (Tier- und Landwirte) im Schweizerhaus auf mehrere Schultern verteilt. Man wolle sich breiter aufstellen, um das Thema Natur und Artenvielfalt in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, erzählt Cosima Lüdemann, Abteilungsleiterin vom OSZ Seelow. Auch die Akteure vom Heimatverein Schweizerhaus haben sich für die Premiere in der kommenden Woche gerne beteiligt, zumal man die Jugend gern an die Natur heranführen wolle, wozu die Parkanlage ideal sei.

Kommende Woche Mittwoch werden 100 Kinder der Klassenstufen 4 bis 6 der Grundschulen aus Dolgelin und Seelow einen Vormittag auf dem Gelände verleben. Dafür haben sich die Vertreter der Vereine und Bildungseinrichtungen vorab dreimal zu Planungssitzungen getroffen. Festgelegt wurde bei der letzten Zusammenkunft, dass die Grundschüler in Kleingruppen ab 8.30 Uhr auf Stationsbetrieb geschickt werden. Neun Stände werden vorbereitet sein, bei denen die Schüler mit verschiedenen Aufgaben konfrontiert werden. Biotope sind zu beobachten, auch Insekten zuzuordnen. Aber auch welche Getreidesorten zu welchen Nahrungsmitteln gehören, wird anhand mehrerer Pflanzen geprüft. Auch können die Schüler zusehen wie Honig geschleudert wird und ihn sogar probieren. Außerdem geben die Akteure vom Imkerverein Seelow viele Infos über das Leben der Bienen. Die Ernährung von Tieren ist ein weiterer Punkt, auch wie aus einem Ei ein Küken entsteht erklären die Vogelzüchter. Die Artenvielfalt der heimischen Tierwelt wird anhand von Schautafeln und Präparaten ebenfalls beleuchtet. Und damit für die Kids nach viel Wissens-Abfrage die Bewegung nicht zu kurz kommt, werden auch Geschicklichkeits-Parcours und eine Taststrecke vorbereitet.

Kleine Preise für die Besten

Die Ergebnisse der Stände werden die Schüler in extra vorbereitete Hefter notieren. Für die Besten gibt es Kleinpreise. Enden wird der Mittwoch mit Gegrilltem zur Mittagszeit. Tags darauf folgt zeitgleich der Geotag für Seelower Kitas. Drei Gruppen von Arche Noah, Max und Moritz und Märchenland haben bereits zugesagt, eine Vierte ist angefragt. Mit rund 70 Kita-Kindern rechnen die Organisatoren von 9 bis 13 Uhr und betonten "Der Donnerstag ist auch offen für Jedermann, der Interesse an Natur und Artenvielfalt hat."