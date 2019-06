Schüler als Botschafter

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Viele dieser Stätten waren mir vorher gar nicht so bekannt", sagte Friederike Wudka und fügte hinzu: "Über das Projekt habe ich mehr über meine Heimatregion erfahren." Sie hat sich mit der künstlichen Ruine auf dem Weinberg und dem Monte Caprino in Bad Freienwalde beschäftigt und Texte und Fotos für eine von sechs Ausstellungstafeln vorbereitet. Diese können von heute an zu den bekannten Öffnungszeiten der Sparkasse in den Räumen hinter der Nikolaikirche besichtigt werden. Besucher müssen dort nur eines: vorher klingeln.

Am Dienstagnachmittag stellten vier der sechs beteiligten Schüler des Bertolt-Brecht-Gymnasiums das Projekt vor, das nach den Sommerferien noch mit einer Filmdokumentation fortgeführt werden soll, wie Dennis Wenzien berichtete. Als weiteren Höhepunkt kündigte er auch schon mal die öffentliche Präsentation von Film und Ausstellung am 8. November, um 10 Uhr, in der Aula des Gymnasiums an.

Gespannt ist er jetzt aber nicht nur auf die Resonanz der Besucher in der Sparkasse, sondern ebenfalls auf das "Heimatjournal" am Sonnabend um 18.30 Uhr im RBB. Ein Kamerateam des Fernsehsenders habe, so Wenzien, vor zwei Wochen bei den Schülern vorbeigeschaut und insgesamt vier Stunden gedreht. "Wir waren auf dem Marktplatz und haben auch einige der Stätten erwandert, die wir in der Ausstellung beschreiben, darunter das Schloss. Ich bin selbst sehr gespannt, was daraus geworden ist."

Sparkassenvorstand Reinhard Kampmann nannte die Jugendlichen in dem Zusammenhang Botschafter der Stadt und des Gymnasiums. Das Projekt, so erläuterte er, sei über die Albert-Heyde-Stiftung, die Träger des Oderlandmuseums ist, ins Rollen gebracht worden. "Da war Fontane noch gar nicht Thema", sagte er und verwies auf die eigene Stiftung zusammen mit seiner Frau Monika Kampmann. "Für uns ist die Jugendarbeit das Wichtigste." Am Ende sei ein gemeinsames Projekt beider Stiftungen herausgekommen, das man mit dem Brecht-Gymnasium umsetzen wollte.

Und natürlich stelle sich für ihn die Frage, ob Fontane heute noch modern ist. Auf den ersten Blick nicht, räumte Dennis Wenzien ein: "Da sind die Wanderungen eher ein alter Wälzer, zu dem man fast gezwungen wird." Aber während der Arbeit – Wenzien stellte das Schloss in den Fokus – habe sich die Einstellung verändert. "Fontanes Beschreibung vom Marktplatz und den Menschen ist sehr lebendig. Das gilt auch fast 160 Jahre später."

Nelly Strehl, die sich mit der Brunnenkapelle befasst hat, fand den historischen Kontext spannend und welche Veränderungen die Orte, die Fontane beschreibt, erlebt haben. Leony Schluchter, die auf die Burg Malchow und den Rosengarten genannten Brunnenkirchhof eingeht, sah dies ähnlich. "Fontanes Sicht und der Vergleich zu heute war und ist für mich am interessantesten."

Nicht unerwähnt ließ Dennis Wenzin den Regionalhistoriker Reinhard Schmook, Kurator der Albert-Heyde-Siftung und auch Betreuer des Schülerprojekts. Mit ihm zusammenzuarbeiten, sei einfach etwas Besonderes.