Schnellkurs im Jonglieren

Das Spiel mit den drei Bällen: Üben, üben, üben, hieß es am Dienstag im Fritz-Lesch-Stadion für diese Jungs. Dafür blieben aber nur 20 Minuten Zeit. So lautete der Deal, um den Rekord von 162 Jonglieranfängern aus Minden zu knacken. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Dass Jonglieren mehr ist als nur fangen und werfen, weiß jeder, der die Hand-Auge-Koordination mit drei Bällen probiert hat. Aber nicht nur der Anspruch ist hoch. Welche Bedeutung das Jonglieren darüber hinaus für Körper und Geist haben kann, ahnen vermutlich die wenigsten. Denn für das absturzfreie Jonglieren müssen beide Gehirnhälften beansprucht werden. Stephan Ehlers hat daraus eine Geschäftsidee gemacht. Der 58-Jährige hat eine Technik entwickelt, die jedem das Jonglieren in 20 Minuten beibringen soll. In München betreibt er eine Jonglierschule. Im nordrhein-westfälischen Minden ist es damit gelungen, 162 Jonglieranfängern das richtige Werfen und Fangen mit drei Bällen in mindestens einem Durchlauf erfolgreich beizubringen.

470 Kinder bei Rekordversuch

Diesen Rekord galt es am Dienstag im Eberswalder Fritz-Lesch- Stadion zu knacken. 1000 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Landkreis waren der Einladung des Kreissportbundes Barnim aber vornehmlich deshalb gefolgt, um ihr Sportabzeichen abzulegen. Mit mäßigem Erfolg, sagt Sebastian Schmidt, Sachbearbeiter beim Kreissportbund. Immer weniger Kinder würden das Sportabzeichen überhaupt schaffen. Organisiert wird die Veranstaltung seit vielen Jahren in Kooperation mit dem Verein Partner für Gesundheit, dem Optikermeister René Hoffmann vorsitzt.

470 Kinder, die zuvor nie jongliert haben sollten, stellten sich darüber hinaus der Herausforderung, den Jonglagerekord zu knacken. Von der Bühne aus rief Stephan Ehlers den Kindern Anweisungen in die sogenannte "Jonglier-Area". Mit einer Startnummer ausgestattet, bekam jedes Kind zunächst ein Wort zu hören: Re-ho-ru-li. Ergibt keinen Sinn? Zunächst nicht. Dieses Wort beschreibt verkürzt einen zentralen Bewegungsablauf bei der Jonglage: Rechts hoch, runter links. "Mit diesem Wort lernt ihr, beide Gehirnhälften zu benutzen", motivierte Stephan Ehlers die Meute. Viele kleine Übungen sollten den Kindern zunächst ein Gefühl für die Bälle vermitteln. Nach und nach kamen einzelne Bewegungsabläufe hinzu.

Als die ersten Bälle in die Luft sausten, herrschte Durcheinander. Rasch bückten sich die Kinder nach ihren Bällen oder liefen davon gerollten hinterher. Aber dann wurde es ernst. Stephan Ehlers startete die Stoppuhr. Unter den wachsamen Augen der Jongliertrainer begann der Rekordversuch. Sie umrahmten die Schüler, um sofort die mit einem roten Klebepunkt zu markieren, die einen vollständigen Durchlauf geschafft hatten. Nach sechs Minuten dann der erste Erfolg. Doch am Ende sollte es nicht zum neuen Rekord reichen. 90 Kinder schafften es mit der Technik des Jonglierprofis bis ans Ziel und damit 73 zu wenig, um den Rekord zu knacken.

Fördert Gehirnaktivität

Enttäuscht sei er nicht, sagte Stephan Ehlers. Dies sei nur der Probedurchlauf gewesen. Beim Eberswalder Stadtlauf, den die Partner für Gesundheit, am 15. September zum 13. Mal durchführen, soll das Ganze mit weit mehr Teilnehmern wiederholt werden. Und diesmal soll das Ergebnis auch notariell beglaubigt werden, berichtete Ehlers. "Beim Stadtlauf wird Eberswalde es so gut wie sicher schaffen", so der Profi. René Hoffmann war es, der ihn nach Eberswalde einlud. Denn er selbst lernte das Jonglieren bei Ehlers. Es fördere die visuelle Fitness, sagte Hoffmann, und könne sogar Krankheiten wie Demenz vorbeugen, weil Gehirnzellen nicht nur erhalten, sondern erweitert werden. Stephan Ehlers nutzt die Jonglage auch dafür, um Führungskräften in Unternehmen beizubringen mit Wandel umzugehen, Druck auszuhalten, aus Unsicherheit Sicherheit zu machen. 80 Trainer beschäftigt Ehlers in Deutschland, Österreich und der Schweiz.