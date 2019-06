Trafohäuschen werden intelligent

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie fallen kaum auf, die grauen Kästen am Straßenrand: Trafostationen. Der Energieversorger und Netzbetreiber E.DIS tauscht sie in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern aus. Die alte Transformatoren-Station wird abgebaut, eine neue Box hingestellt und angeschlossen. Äußerlich kein großer Unterschied. Was der Stromkunde nicht sieht – das neue Trafohäuschen ist intelligent. Es kann messen und lässt sich steuern, was die alten Trafostationen nicht können.

Der Austausch der Boxen ist Teil einer Revolution im Stromnetz. In Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ist das in seinen Grundzügen noch durch die DDR geprägt. Der Strom kam aus drei großen Kraftwerksregionen: Halle-Leipzig und der Lausitz als die Braunkohle-Reviere und Greifswald mit seinem Kernkraftwerk. Bedarf und Angebot waren gut. Leitungsnetze sternförmig ins Land verteilt. Die Trafostationen wandeln in diesem System die Spannung des Stromes meist so, wie ihn der Endverbraucher an der Steckdose benötigt. Das heißt in der Regel von der sogenannten Mittelspannung – meist 20 000 Volt - auf die haushaltsüblichen 230 Volt.

So arbeiten diese Umspannstationen im Prinzip immer noch, nur ist die Stromerzeugung viel stärker dezentralisiert und schwankend. Windräder und Solaranlagen geben Energie ins Netz. Dabei erreichen große Windparks mit Anlagen, die bis zu zehn Megawatt Strom erzeugen, heute die Dimension von Kraftwerken. "Wir sind seit Ende der 1990er Jahre dabei, das Netz umzubauen", sagt E.DIS-Sprecher Michael Elsholtz. Herausforderung für die Betreiber: Schwankender Einspeisung zum Trotz müssen sie Spannung, Stromstärke und Frequenz in ihren Netzen in bestimmten Toleranzbereichen konstant halten, sonst kann es zu Störungen kommen.

Früher war es ausreichend, Stromstärke und Spannung an den Umspannwerken zu messen. Im weiteren Leitungsverlauf änderten sich diese Größen lediglich in einem vorhersehbaren Toleranzbereich. Das reicht heute für einen sicheren Netzbetrieb nicht mehr aus. Weil die an verschiedenen Orten eingespeiste erneuerbare Energie teils stark schwankt, ist es notwendig, dass Spannung, Stromstärke und Frequenz in den Netzen an vielen Stellen permanent gemessen werden. Das geschieht in den neuen, intelligenten Trafostationen. Sie übermitteln ihre Daten an zwei Netzleitstellen im Gebiet von E.DIS – eine in Potsdam, die andere bei Rostock. Von dort aus wird das insgesamt 79 000 Kilometer lange Stromleitungsnetz von E.DIS überwacht und gesteuert.

Neu ist in den modernen Netzen auch, dass der Strom rückwärts fließen kann. War die Richtung in der zentralisierten Welt früher klar – vom Kraftwerk zum Verbraucher, wird heute teils in der Fläche mehr Energie erzeugt, als vor Ort abgenommen werden kann. Das heißt, die Energie muss abtransportiert werden in die großen Fernübertragungsnetze. Auch für dieses Management werden die Daten der intelligenten Trafostationen gebraucht. Sie werden durch ein neues Netzleitsystem, das E.DIS zeitgleich aufbaut, weitergegeben.

Der Verbraucher hat von dem Austausch der Trafostationen auch etwas, sagt Michael Elsholtz. "Wir können bei Störungen schneller reagieren." Weil die Trafostationen fernsteuerbar sind, können die Netzleitstellen schnell auf sie zugreifen und Störungen eingrenzem. Stundenlange Stromausfälle lassen sich so in der Regel vermeiden. "Wenn es gut läuft, haben die Verbraucher schon nach einer Viertelstunde, spätestens nach einer Stunde wieder Strom", meint Elsholtz. " Das wird sich auch weiter verbessern." Mit dem Austausch der ersten 400 Stationen will das Unternehmen in diesem Jahr fertig werden. Schrittweise sollen dann alle ersetzt werden. Die ersten intelligenten Trafostationen von E.DIS in Brandenburg sind bereits in Betrieb, zum Beispiel in Ragow bei Beeskow (Oder-Spree) oder Obersdorf bei Müncheberg (Märkisch Oderland).