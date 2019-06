Ein Ausschuss soll es mehr werden

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Fraktionen der neuen Stadtverordnetenversammlung bereiten in dieser Woche die konstituierende Sitzung am 20. Juni vor. Dazu gehören Festlegungen über den Zuschnitt der Ausschüsse. Gestern Abend wollten die Fraktionen einzeln über Vorschläge beraten und heute sollen diese Ergebnisse erneut gemeinsam diskutiert werden. Der amtierende Stadtverordnetenvorsitzende Wolfgang Neumann (Linke) wollte sich über den Zwischenstand gestern nicht äußern. "Freitagvormittag werde ich die Tagesordnung für die Sitzung am 20. Juni festlegen. Bis dahin haben wir uns über den Zuschnitt der Ausschüsse verständigt", sagt er.

Nach MOZ-Informationen sollen entsprechend des Wahlergebnisses die Linken, CDU und AfD jeweils zwei Ausschüsse sowie die Grünen und SPD jeweils einen erhalten. Ein anderer Zuschnitt der Ausschüsse als bisher wird dafür diskutiert. Demnach würde es wieder einen selbstständigen Haupt- und Ordnungsausschuss geben. Die Themen Finanzen, Wirtschaft und Arbeit sollen in einem Ausschuss zusammengehen. Neu wäre auch ein gemeinsamer Ausschuss Kultur, Bildung, Bürgerbeteiligung und Sport. Ebenfalls neu: Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration in einem Ausschuss. Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klima würden in einem weiteren Ausschuss zusammengefasst. Ebenso wird es wieder einen Rechnungsprüfungsausschuss, den Jugendhilfe- sowie Europäischen Integrationsausschuss geben. Damit gäbe es einen Ausschuss mehr als bisher.

Die Grünen wollen Kultur-Vorsitz

Teilnehmer einer fraktionsübergreifenden Beratung am Montag berichten von einer offenen Diskussion. Offen sei neben dem konkreten Zuschnitt der Ausschüsse die Anzahl der jeweiligen Sitze (neun oder zehn), auch die Zahl der sachkundigen Einwohner, die jede Fraktion entsenden kann (zwei oder einen). Die Grünen möchten angesichts bevorstehender Entscheidungen zur Kulturstruktur- und -entwicklungsplanung an einem eigenen Kulturausschuss festhalten. Sowohl die Grünen als auch die AfD wollen den Vorsitz in einem Ausschuss mit Kultur. Die CDU soll signalisiert haben, den Vorsitz des Hauptausschusses wieder übernehmen zu wollen.