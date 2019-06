RSV Hansa 90 gewinnt drei Medaillen

Jörg Richter

Frankfurt (Oder) Während die Männer aus dem griechisch-römischen Ringkampf ihre Deutschen Meister in Kaufbeuren ermittelt haben, reisten die jüngsten Mattenfüchse aus dem Leistungszentrum Frankfurt nach Plauen, wo die Mitteldeutschen Meisterschaften der C- und D-Jugend ausgetragen wurden.

"Für diese Altersklassen gibt es keine Deutschen Meisterschaften, somit sind diese Titelkämpfe für die jungen Ringer der eigentliche Jahreshöhepunkt", erklärte Jörg Richter. Der Geschäftsführer des Ringer-Verbandes Brandenburg bedauerte, dass nur Frankfurt und Luckenwalde mit ihren besten Nachwuchsringern ins Vogtland reisten, alle anderen Brandenburger Vereine hingegen zu Hause blieben.

Mit zehn Nachwuchsringern war der RSV Hansa 90 Frankfurt in Plauen vertreten, die Oderstädter erreichten unter den 30 angereisten Vereinen den 9. Platz in der Mannschaftswertung. Diese gewann der SV Luftfahrt Berlin vor den Vereinen aus Aue, Lugau, Luckenwalde und Stralsund.

Bester Nachwuchsringer des RSV Hansa war Leandro Woik, der bei den C-Jugendlichen (38 kg) alle vier Vorrundenkämpfe gewann – drei davon durch Schultersieg. Erst im Finale musste sich der junge Frankfurter gegen Danilo Hut (KFC Leipzig) knapp mit 4:5 Punkten geschlagen geben. Auch Finn Weinhold (50 kg) startete mit drei Siegen ins Turnier, musste dann jedoch auch zwei Niederlagen quittieren und beendete das Turnier, das in seiner Kategorie mit sechs Teilnehmern im nordischen System ‚Jeder gegen Jeden‘ ausgerungen wurde, auf dem 3. Platz.

Bei den D-Jugendlichen erhielt im schwersten Limit bis 63 kg Toralf Reich bei der Siegerehrung die Bronzemedaille, während Maxim Mollenhauer (31 kg) nach drei Vorrundensiegen und einer Niederlage im kleinen Finale um Bronze stand, das er gegen Magomed Abdurashid (Plauener RSV) durch eine Schulterniederlage verlor. Platz 4 damit für den Ringer aus der Frankfurter Talentschmiede.

Am 15. Juni kämpfen die C- und D-Jugendlichen in Pößneck ihre Mitteldeutschen Meister im freien Ringkampf aus und schließen damit eine lange Saison ab.