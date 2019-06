Jugend entdeckt Bauhaus

Mit Bambus und Draht gefertigt: Georg Nertzdorff, Vivien Lenhardt, Leonie Herrmann und Sophie Larski (v.l.) vom Beeskower Rouanet-Gymnasium basteln an einem Bauhaus-Drachen. Er soll in Zukunft in der Saarlouiser Straße in Eisenhüttenstadt hängen. © Foto: Christina Sleziona

Christina Sleziona

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bauhaus – das ist Handwerk, Architektur, Malerei, Tanz. Der Mensch sollte sich Ende des Ersten Weltkrieges in der Gemeinschaft neu erschaffen, sich allseitig bilden und mit den einfachsten Mitteln experimentieren – so die Vorstellung von Walter Gropius. In der Sommerwerkstatt "Wir und Bauhaus und die Lust am Gestalten" wurde dies nun für rund 40 Schüler aus Eisenhüttenstadt und Beeskow erlebbar. Ermöglicht haben dies das Kunstarchiv Beeskow und das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt.

Seit zwei Tagen feilen Heidi Orlitz (14), Jessica Rochow (14) und Ailina Reichel (15) von der Gesamtschule 3 in Eisenhüttenstadt nun schon im Dokumentationszentrum an ihren roboterhaften Bewegungsabläufen. Sie möchten sich dem Bauhaus-Stil mit Tanz nähern. Von einer Choreographie soll hier allerdings nicht die Rede sein. Es ist vielmehr ein Experimentieren, welche Bewegungen in den engen Kostümen überhaupt möglich sind. "Das Lebensgefühl der Menschen war damals an den Raum gebunden, den sie zur Verfügung hatten. Damals lebte vor allem die Mittelklasse auf engstem Raum. Die Frage, die man sich zur Nachkriegszeit also stellte, war: Wie kann ich mich darin entwickeln?", erklärt Tanzpädagogin Constance Neutert-Pace von der Frankfurter Tanzschule Viva Danza.

Einfache Formen ein Muss

Die Kostüme wurden bereits am Vortag gefertigt. Aus Wellpappe stellen sie die einfachsten aller Formen dar: Dreieck, Kreis und Viereck. Sich darin zu bewegen, ist nicht leicht. Genauso ist die Musik dazu eine "Herausforderung für die Ohren". So beschreibt die Tanzlehrerin die harten Klänge, zu denen sich die Mädchen bewegen.

Neben dem Trio hat es sich ihr Schulkamerad Emely Eggart gemütlich gemacht. Der 16-Jährige hat bereits vier Gedichte zum Thema Bauhaus verfasst. Nun möchte er den Tänzerinnen genau über die Schulter schauen und sich für ein weiteres Gedicht inspirieren lassen. Was ihn am Bauhaus und dem daraus entsprungenen Gemeinschaftssinn fasziniert, rezitiert er von seinen Notizen: "Nicht immer muss alles herausstechen, niemand will irgendwas beweisen, schlicht und einfach muss es sein."

Und was beim Tanz und in der Lyrik zählt, gilt im Bauhaus auch beim Handwerk: Eine Schülergruppe des Beeskower Rouanet-Gymnasiums hat für den Workshop "Form- und Materialstudien" auf dem Außengelände des Dokumentationszentrums Platz genommen. Beim schönsten Sommerwetter haben sie bereits drei unterschiedlich große Würfel aus Bambusrohren gefertigt; der vierte ist bereits in Arbeit. "Aus ihnen wird später ein Drache, der in der Krone eines Baumes in der Saarlouiser Straße sitzen wird", erzählt Sophie Larski aus der 9b.

Ein Spiel mit Kontrasten

Auch hier gilt die einfache Form als Maß aller Dinge. Doch ebenso spielt das Farbschema eine wichtige Rolle. Die vier Schüler Sophie Larski (15), Vivien Lenhardt (14), Leonie Herrmann (15) und Georg Nertzdorff (15) sind sich nur noch nicht ganz einig, welche Farben der Drache tragen soll. Eins steht jedoch schon fest: Kontrastreich soll das Farbspektakel sein, damit sich der Drache von der Umgebung abhebt. Rot scheint für dieses Vorhaben am besten geeignet zu sein. "Der Drache speit schließlich Feuer und wird sich so von den grünen Blättern abheben", überlegt Georg Nertzdorff laut, während er noch den Rahmen des vierten Würfels mit Draht befestigt.

Damit der Drache als Ganzes harmoniert, empfiehlt die Berliner Künstlerin Dina Boswank auch Gelb mit einzubeziehen. Viel mehr Auswahl – bis auf Blau – gibt es bei der Farbwahl auch nicht: "Bauhaus geht mit seiner Schlichtheit auch auf die Grundfarben zurück", so die Betreuerin des Workshops. Der Drache soll anschließend mit Sprüchen verziert werden. Die Ergebnisse aller Schülergruppen werden heute im Dok-Zentrum vorgestellt.