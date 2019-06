Deutschlands Super-Pflegerin

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der "Rummel" um ihre Person sei ihr gar nicht recht, sagt Katrin Jäger zunächst. Dass die Jury der Aktion "Herz und Mut" sie unter mehr als 1000 nominierten Pflegekräften aus ganz Deutschland auf den zweiten Platz gewählt hat, kann die Müllroserin noch immer kaum fassen.

Die Initiative ging von Tochter Jasmin Charlott aus. Die 17-Jährige tritt in Mutters Fußstapfen und erlernt im Klinikum den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegerin. Bei einer Exkursion zum Pflegekongress in Berlin kam Jasmin Charlott an den Stand von "Herz und Mut" – und meldete ihre Mutter für den Wettbewerb an.

"Katrin Jäger hat am Klinikum Frankfurt (Oder) trotz großer familiärer Belastungen den Aufbau einer Palliativstation mit angestoßen, die sie seit der Eröffnung 2017 auch leitet". Unter dem Motto "Gib dem Leben nicht mehr Tage, sondern dem Tag mehr Leben" stelle die Preisträgerin "ungemein empathisch stets das Wohl der Patienten in den Vordergrund", heißt es in der Begründung zur Wahl zu Deutschlands zweitbester Pflegerin.

Den Preis hat die 49-Jährige nicht selbst in Empfang nehmen können. "Der Termin lag mitten in meinem dreiwöchigen Jahresurlaub. Den konnte und wollte ich nicht unterbrechen. Denn ich war echt urlaubsreif", erzählt die Preisträgerin. Jasmin Charlott bekam vom Klinikum frei, damit sie den Preis in Berlin übernehmen konnte.

"Das hat Katrin voll verdient", sagt Mady Fender im Brustton der Überzeugung. Die 38-jährige Palliativschwester lobt Katrin Jägers "unverwüstlich positive Sicht auf alle Probleme, die hohe fachliche Kompetenz und Fürsorglichkeit den Mitarbeiterinnen gegenüber".

Aber wie kam es, dass sich Katrin Jäger so für den Aufbau einer Palliativstation zur Behandlung Sterbenskranker engagiert hat? Die ersten Impulse habe sie auf der Pulmologischen, also der Station für Lungenkrankheiten bekommen, sagt die gebürtige Frankfurterin, die Ende der 80-er Jahre im Klinikum den Beruf der Krankenschwester erlernt hat. Sie habe erlebt, wie dort besonders viele Patienten völlig unvorbereitet die Diagnose Krebs erhielten, erinnert sich die Preisträgerin. Es habe sie tief bewegt zu sehen, wie sich die Betroffenen in einer solchen Situation fühlen, wenn das medizinische Personal auch noch unter Zeitdruck agiert, so Jäger. Sie wollte besser helfen können – und bildete sich zur Onkologischen Fachschwester weiter.

Fortan konnte die Müllroserin Patienten und Angehörigen fundierter Auskunft geben, was sie erwartet, wie etwa eine Chemotherapie wirkt. "Trotzdem ist die Medizin irgendwann machtlos, das Sterben unausweichlich", weiß die Pflegerin, der die würdevolle Begleitung dieses Prozesses ein Herzensanliegen ist. Katrin Jäger bildete sich erneut weiter – zur Palliativschwester.

Beim Bericht über die Zeit, da die Sterbebegleitung am Klinikum auf den Stationen noch fast nebenbei stattfand und es für die Pflegekräfte eine große Belastung war, dafür nicht genug Zeit zu haben, kommen Katrin Jäger Tränen in die Augen. Als Chefarzt Dr. Reinhard Jung die Initiative ergriff, die Palliativarbeit im Klinikum aufzubauen, war sie an seiner Seite. Ab dem 1. Juni 2016 gibt es eine Palliativeinheit auf der Strahlenstation. Am 4. Oktober 2017 wurde dann die Palliativstation eröffnet, deren Pflegeleitung der Müllroserin übertragen wurde. – Ausgerechnet in einer für sie persönlich schweren Situation. Damals war ihr Mann schwer erkrankt. Auch ihre ältere Tochter ist chronisch krank. Die mit im Haus lebende 83-jährige Mutter braucht ebenfalls Zuwendung.

Patientenwunsch hat Vorrang

"Ich habe im Klinikum ein tolles Team, das hinter mir steht und mich auffängt", beschreibt Katrin Jäger das Geben und Nehmen. Sie hat beim Bau der Station Balkone an die Zimmer erbeten, damit ihre Patienten an die Luft und ins Grüne können. "Hier geht es nicht nach dem Krankenhaustakt, sondern weitgehend nach dem Wunsch der Patienten", sagt die Pflegeleiterin. Das Gläschen Bier oder Wein ist erlaubt und die Krankenhausküche bemüht sich, die Essenswünsche der Todkranken zu erfüllen.

Und was macht die Geehrte mit den 3000 Euro Preisgeld? "Davon gibt es zuerst einen Satz gute Fußbälle für meine polnischen Kinder" sagt Katrin Jäger. Seit Jahren sammelt sie Spenden für die Schüler einer Inklusionsschule in Swibodzin und bringt die Geschenke persönlich hin.