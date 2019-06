Zwei heiße Tage in Schulzendorf

Edgar Nemschok

Schulzendorf (MOZ) Wieder einmal war es für den kleinen Verein SV Schulzendorf ein ganz großes Wochenende. An zwei Tagen wurde das beliebte Reit- und Springturnier ausgetragen und nahezu die komplette Reiterelite aus Märkisch-Oderland war gekommen.

"Es hat ganz prima geklappt", sagte auch die Hauptorganisatorin des Turniers, Sophie Lilienkamp. "Es ist einfach großartig, wie sich alle einsetzen, um dieses stramme Programm umzusetzen. Das reicht von den Leuten, die an der Kasse sitzen, bis hin zu denen, die den Platz herrichten." Dabei meinte sie zum Beispiel auch ihren Freund Tim Thieme, der, wie sie sagt, eigentlich nie mit Pferden etwas zu tun hatte. Er war auf dem Reitplatz und kümmerte sich um vieles, was der Besucher so gar nicht gleich sah. "Er wurde ordentlich eingebunden und ich hoffe, dass er mir das nicht übel nimmt", sagte Sophie Lilienkamp mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

Marscherleichtung für alle

Auf Grund der großen Hitze musste auch einiges neben dem Springparcours und Dressurplatz durchgeführt werden. "Sie haben das wirklich gut gemacht", bestätigte einer, der es auch wissen muss. Carsten Börner hat schon zahlreiche Turniere mit seinem Ländlichen Reitverein in Münchehofe ausgerichtet und weiß, wovon er spricht.

Schon am Sonnabendvormittag ging es im wahrsten Sinne des Wortes heiß her. Das sagte auch ein Turnierneuling wie Paul Schröder, der erst zwölf Jahre alt ist: "Hoffentlich bekommen wir die sogenannte Marscherleichterung." Die erlaubt es den Reitern dann, wenigstens das Jackett abzulegen. Das wurde auch so angenommen.

Zahlreiche Talente am Start

Apropos Paul Schröder, er war neben den anderen Talenten, wie zum Beispiel Emely Grubitz aus Müchehofe, die gleich mehrere Springen im Nachwuchsbereich gewann, ein zusätzlicher Sonnenschein für das Turnier. Seine Eltern Diana und Daniel sind mächtig stolz auf ihren Paul, "auch, wenn ich immer ein wenig Angst um ihn habe", ergänzte seine Mutter. "Er macht das richtig gut, und wir werden ganz sicher noch viel vom ihm hören", bestätigte auch sein Trainer Andreas Groth. Paul Schröder startet für den Reit- und Fahrverein Altranft und kam mit zwei Pferden zum Turnier.

Führzügelklasse für die Anfänger

Erste Schritte auf einem solchen Turnier machte indes die Siebenjährige Julia Jährig. Sie zeigte gemeinsam mit ihrer Führerin Clara Bauer, was sie schon alles gelernt hat. In der Führzügelklasse war sie die einzige Starterin und bekam aus den Händen des Turnierleiters und Hauptkampfrichters Klaus Förster auch eine Goldene Schleife überreicht. "Aufgeregt war ich eigentlich nicht. Es ist mein zweites Turnier, bei dem ich vor so vielen Zuschauern geritten bin." Sie freute sich auch, dass ihre Stute Cathy so gut mitgemacht hatte. Julia Jährig ging für den PSV Oderland an den Start.

Zwei Springen der Klasse M standen auf dem Programm und beide konnte Uwe Nordt von der Reit- und FahrSG Strausberg gewinnen. Im Springen mit Stechen ließ er Jennifer Lepke (RFV Altzeschdorf) hinter sich. Beide blieben in ihren Umläufen fehlerfrei, so dass die Zeit entscheiden musste.