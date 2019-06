"Uns gibt es noch"

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Als der Anruf aus Berlin kam, dass das künftige Humboldt-Forum 60 Objekte ihrer Stammes-Vorfahren zeigen möchte, war Wynema Morris erst einmal geschockt. "Ich dachte, wir brauchen keinen weißen Mann, der unsere Geschichte erzählt", gesteht die Frau mit dem auffälligen Indianer-Amulett um den Hals. Sie gehört zum Sioux-Volk der Omaha, was übersetzt "Jene, die gegen den Strom laufen" bedeutet. Die Volksgruppe aus Nebraska (USA) ist bis heute von Kolonialismus, Rassismus und Gewalt geprägt. Aufgrund der US-amerikanischen Assimilationspolitik gegenüber den indigenen Gruppen kämpfen die Vertreter des Omaha-Stammes täglich darum, ihre Traditionen und ihre Sprache lebendig zu halten.

Die Sammlung aus alten Pfeifen, Mokassins und Federschmuck, die seit Ende des 19. Jahrhunderts im Ethnologischen Museum in Berlin lagert, war Morris, die Geschichts-Professorin am Nebraska Indian Community College ist, unbekannt. Der Forscher Francis La Flesche, selbst indianischer Abstammung, stellte sie von 1894 bis 1898 im Auftrag des damaligen Museums für Völkerkunde zusammen. Um sie haltbar zu machen, wurden die Kleidungsstücke aus mit Stachelschweinborsten besticktem Wildleder vor Jahrzehnten mit Chemikalien behandelt. Morris und ihre Delegation mussten weiße Schutzanzüge und Atemschutz tragen, als sie die kostbaren Stücke das erste Mal besichtigen und berühren durften. "Es war trotzdem ein sehr emotionaler Moment", sagt sie am Dienstag im Ethologischen Museum in Dahlem.

Das ist schon fast leergeräumt. Als größter Partner des neuen Humboldt Forums sollen aus den einzigartigen außereuropäischen Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin im künftigen Schloss wechselnden Ausstellung bestückt werden. Bei den fünf Wechselausstellungen, die Ende 2020 in der Schlosskopie eröffnen sollen, wolle man unter anderem auch auf Kulturen der Ureinwohner von Kanada, Indien und Tansania blicken, kündigte Generalintendant Hartmut Dorgerloh an. Allen gemeinsam soll eine aktuelle Relevanz sein und dass sie als Art "Ko-Produktionen" und aus der Sicht mehrerer Perspektiven entstehen. Denn die meisten alten Objekte ethnologischer Sammlungen in Europa sind koloniale Beutekunst. "Das Besondere an den Relikten der Omaha ist, dass Francis La Flesche sie nicht einfach so genommen hat, denn sie stammten ja von seinen Verwandten", erklärt Kurator Ilja Labischinski.

Ein Enkel des Ethnologen gehört nun den Stammes-Vertretern an, die gemeinsam mit den Berlinern die Ausstellung konzipieren. Mehr als Federhaube und Kriegerhemd beeindruckt sie ein schmuckloser Mahlstein. Denn auch die Prärie-Community versucht im diabetiskranken Amerika, sich wieder mehr auf die Ernährungsgewohnheiten der Vorfahren zu besinnen, die von Bisonjagd und Ackerbau lebten.

Eine der drei Holzpfeifen soll dagegen nicht mehr öffentlich gezeigt werden, weil sie heilig ist. "Man hört uns wirklich zu", sagt Wynema Morris anerkennend. "Und uns hilft die Sammlung, mehr über unsere Vergangenheit zu verstehen."