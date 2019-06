1957: 99,8 Prozent stimmen für "Nationale Front"

Ralf-Rüdiger Targiel

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Alle 14 Tage zeigt der Stadtbote ein historisches Bild. Heute die Auflösung aus der Ausgabe vom 29. Mai.

Margarethe Bogula, Verwaltungsarchivarin des Rates des Bezirkes, ging am Vormittag des 23. Juni 1957, dem Wahlsonntag, zu ihrem Wahllokal in der August-Bebel-Straße. Bevor sie sich in die Reihe der Wartenden einreihte, nutzte sie die Zeit für einige Fotos für die Fotosammlung des Stadtarchivs. So wie hier, in der HO-Gaststätte "Westend" im Wahlkreises IV hatten sich überall in den ab 6 Uhr geöffneten Wahllokalen der fünf Wahlkreise am Vormittag Schlangen gebildet.

Wie zuvor immer wieder propagiert, glich es fast einem Wettbewerb, möglichst früh seine Stimme abzugeben. Bereits 1 600 der 40 634 wahlberechtigten Frankfurter hatten schon 15 Minuten nach Öffnung der Wahllokale gewählt. Anders als gerade am 26. Mai 2019 wurden in der DDR seit 1950 nicht einzelne Kandidaten verschiedener voneinander unabhängiger Parteien, sondern die Kandidaten einer gemeinsamen Liste der Nationalen Front gewählt.

Dem Wahlsonntag 1957 waren in 600 Versammlungen wochenlange Diskussionen vorausgegangen, in der sich die Kandidaten der Nationalen Front der Öffentlichkeit vorstellten. Die im "demokratischen Block vereinigten Parteien und Massenorganisation" waren in der Liste jeweils mit einem bestimmten Anteil vertreten, wobei ein Viertel der SED zukam. Der Wahlakt bestand nur in der Annahme oder Ablehnung der Liste, wenn man auch einzelne Namen streichen oder ergänzen konnte. Wer seine Zustimmung zur gemeinsamen Liste besonders deutlich ausdrücken wollte, verzichtete auf die bereitstehende Wahlkabine und warf seinen Wahlzettel offen in die Wahlurne. Für die Liste und damit für die 85 Kandidaten und 30 Nachfolgekandidaten der Stadtverordnetenversammlung (SVV) waren 99,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die damit neugewählte SVV wählte dann am 5. Juli Else Noack (1913-2001) – seit 1955 auf Vorschlag der SED Frankfurts Stadtoberhaupt – erneut zur OB.

Das nächste historische Foto zeigen wir am kommenden Mittwoch.