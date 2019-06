Neue Leiterin im Gesundheitsamt begrüßt

Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Seit Ende April war die Stelle der Leitung des Gesundheitsamtes des Landkreises Ostprignitz-Ruppin vakant. Doch nun konnte mit Dr. Dagmar Sissolak endlich eine Nachfolgerin für den langjährigen Amtsarzt Dr. Thomas Münchow gefunden werden, der in den Ruhestand gegangen war. "Wir freuen uns über die qualifizierte Kollegin", erklärte Waltraud Kuhne, Dezernentin für Gesundheit und Soziales, am Dienstag, bei der offiziellen Vorstellung der neuen Amtsleiterin. Es sei schwer, Ärzte zu gewinnen, die in der Verwaltung arbeiten wollen, so die Fachfrau.

Auf Tropenmedizin spezialisiert

Und Dagmar Sissolak ist eine erfahrene Ärztin; geboren in Flensburg, studierte die zweifache Mutter in Kiel Medizin, bevor sie sich am renommierten Hamburger Bernhard-Nocht-Institut auf Tropenmedizin spezialisierte. Nach einem Aufenthalt in Nicaragua, legte Sissolak ihren Master im Bereich "Public Care" (öffentliche Gesundheit) in London ab. Es folgten Tätigkeiten am Schweizer Tropeninstitut und der Umzug nach Wien, wo sich Sissolak an der Uniklinik weiterbildete und eine Facharztausbildung abschloss.

Dann zog es sie und ihre Familie wieder in die Welt hinaus: Für eine Studie zu einer speziellen Muskelerkrankung ging Sissolak auf die Salomonen im Südpazifik. Doch der Aufenthalt sei schon nach einem halben Jahr durch einen Putsch auf den Inseln beendet worden, erinnert sich die Ärztin. "Wir wurden von der neuseeländischen Marine evakuiert." Nach einem Zwischenstopp in Australien ging es zurück nach Wien. Aber die Medizinerin wollte wieder hinaus, und so ging sie für den Deutschen Entwicklungsdienst nach Sambia, wo sie unter anderem zwei Jahre lang Missionskrankenhäuser betreute. In Kapstadt (Südafrika) legte sie einen weiteren Master ab und forschte zu Tuberkulose und HIV im Hinblick auf die Krankenhaushygiene.

2011 Rückkehr nach Berlin

2011 kehrte sie aus privaten Gründen nach Deutschland zurück, wo sie in Berlin unter anderem im Gesundheitsamt in Spandau tätig und zuletzt in Berlin-Mitte kommissarische Amtsleiterin und Hygienereferentin war. Doch Ende 2018 entschied sie sich, der Hauptstadt den Rücken zu kehren. Die Arbeit in Berlin habe zwar viele Herausforderungen geboten, doch die Gestaltungsräume seien zu gering gewesen. Das soll sich nun in Neuruppin ändern. "Ich wollte ein Amt leiten und freue mich auf die Zusammenarbeit", so die Ärztin, deren Lebensgefährte zwar in Berlin lebt, die sich aber bereits eine Wohnung in Neuruppin gesucht hat. " Die Stadt ist sehr schön, und der Kreis macht einen gesunden Eindruck."

Ein Hauptwunsch der neuen Amtsleiterin, die seit Juni im Dienst ist, wäre es, den Bereich Public Care inklusive Forschung und Lehre in den öffentlichen Gesundheitsdienst zu integrieren. "Das ist eine Triebfeder in meinem Hinterkopf." Bei Landrat Ralf Reinhardt (SPD) trifft sie dabei auf offene Ohren. "Die Universität ist nur einen Steinwurf entfernt. Es gibt großes Interesse an einer Zusammenarbeit", ist er überzeugt. Doch erst einmal stehe Ende des Jahres der Umzug der rund 45 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in neue Räumlichkeiten an. "Auf Frau Sissolak warten viele Querschnittsaufgaben in einer kleinen, persönlichen Einheit." Besonders freue er sich über das Spezialwissen der neuen Amtsleiterin im Bereich der Impfungen und Tropenmedizin.