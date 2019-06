Hilfe für Schmerzpatienten

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Etwa 23 Millionen Deutsche leiden unter chronischen Schmerzen. Darauf und auf die noch immer lückenhafte Versorgung dieser Menschen weist die Deutsche Schmerzgesellschaft mit Partnerorganisationen jedes Jahr am "Aktionstag gegen den Schmerz" hin. Das Krankenhaus Märkisch-Oderland an der Prötzeler Chaussee in Strausberg nutzte diesen am Dienstag, um Betroffene und ihre Angehörigen für neue Formen der Behandlung zu sensibilisieren.

"Dass chronische Schmerzen ein eigenes Krankheitsbild sind, darauf wollen wir heute aufmerksam machen", sagte die Oberärztin der Schmerz- und Palliativstation Beate Möller bei der Veranstaltung. Das sei nicht jedem bewusst. Von chronischen Schmerzen spreche man dann, wenn sie länger als sechs Monate bestehen – und wiederkehrend sind, erklärte Stationsärztin Annette Menz in ihrem Vortrag. Das Krankenhaus MOL setze seit etwa fünf Jahren auf die multimodale Schmerztherapie, die mehrere Therapiearten und Behandlungsformen vereine, erklärte Annette Menz. Es sei ein ganzheitlicher Ansatz.

Drei Wochen Therapie

Gruppenweise für jeweils drei Wochen werden Schmerzpatienten bei dieser Therapie Tag und Nacht im Krankenhaus betreut. Internisten, Chirurgen, Radiologen, Schmerztherapeuten, Psychologen und Ergotherapeuten – die Liste ließe sich weiter fortführen – arbeiten dabei Hand in Hand. Die Liste der Therapieformen ist ebenso vielfältig, reicht vom Krafttraining über Entspannungsverfahren, Kunst- und Musiktherapie und der medizinischen Behandlung bis zur Gesundheitsschulung. Hier lerne der Patient, bewusst mit seiner Krankheit umzugehen, "ein Gefühl dafür zu bekommen, was gut für mich ist, und was mir nicht so gut tut", sagte Annette Menz. Schmerz sei ein individuelles Gefühl. "Das kann niemand beschreiben, außer man selbst. Als Ärzte und Therapeuten versuchen wir, uns heranzutasten und Ihnen viele Angebote zu machen", erklärte sie den Zuhörern.

Die Ursachen für chronische Schmerzen werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, verdeutlichte Psychologin Veronika Malt. Biologische wie Gewebeschädigungen, psychologische wie Depressionen und soziale wie die finanzielle Situation. "All das wirkt zusammen, jeder Patient hat seine eigene Geschichte", erklärte Veronika Malt. "Wir können an verschiedenen kleinen Schrauben drehen. Und am Ende drehen wir dann die großen mit."

Sprechstunde als Hürde

Die Erkenntnis aus dieser Therapieform ist nach Ansicht von Annette Menz: "Es geht mehr als man denkt, aber oft ganz anders als man denkt. In der Regel gibt es nicht die eine Tablette, die alles wieder gutmacht." Wahre Wunder bewirken könne zum Beispiel die Kunst- und Musiktherapie. "Wenn das Gehirn mit Kreativität beschäftigt ist, hat es weniger Zeit, sich mit den Schmerzen zu befassen." Wichtig sei, die in der Therapie erlernten Dinge mit in den Alltag zu nehmen, damit der Effekt nicht verpuffe.

Wer die multimodale Schmerz-therapie machen wolle, müsse zuvor mit der Indikationssprechstunde aber eine größere Hürde nehmen, sagte Annette Menz: "Hier klären wir, ob der Patient geeignet ist." Die Krankenkassen hätten auch gewisse Anforderungen. Mindestens drei Kriterien müssten erfüllt sein. So sollten die Patienten chronische Schmerzen und mehrere Therapien hinter sich haben. Außerdem müsse die Lebensqualität durch Schmerzen stark beeinträchtigt sein.

Anmeldungen und Infos zur Indikationssprechstunde unter Tel. 03341 52-22354 bzw. -22550.