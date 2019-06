Kohle für den Aufschwung

Stefan Lötsch

Schönfließ (MOZ) Gerade einmal 67 Jahre liegt es zurück, dass in Schönfließ Braunkohle abgebaut wurde. 1952, rund 100 Jahre nachdem die erste Braunkohle abgebaut worden ist, ging dieser wechselvolle Teil der Industriegeschichte in der Region schon zu Ende. 1947 war dem Steiger Wilhelm Donath, dem Bergbauinspektor Max Bierhold, dem Wirtschaftskaufmann Wilhelm Ohnesorg und der sowjetischen Militäradministration die Reaktivierung des Bergbaus noch einmal gelungen, stellte sich aber letztlich als zu unwirtschaftlich heraus.

Heute erinnert noch der Name "Grube Präsident" an die über 100-jährige Geschichte des Bergbaus. Dort, wo einst Braunkohle abgebaut wurde, lagen heute Abfallstoffe aus der metallurgischen Produktion von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt. "Das Grubenfeld Präsident bei Schönfließ wurde zum Stammsitz der 1882 aus der Grubengesellschaft ,Präsident’ hervorgegangenen ,Niederlausitzer Kohlenwerke AG’", sagt Christian Prengemann, Vorsitzender des Heimatvereins Schönfließ. Und seit dem Wochenende erinnert auch noch ein Denkmal an diese wichtige Etappe der Wirtschaftsgeschichte in der Region. Es steht direkt an der Beeskower Straße, Ecke Schönfließer Straße. Initiiert hat es der Heimatverein Schönfließ.

"Die Geschichte des Bergbaus in Schönfließ ist reichhaltig und eng mit vielen Bereichen der Geschichte von Fürstenberg und unserer heutigen Stadt Eisenhüttenstadt verwoben", begründet Christian Prengemann das Projekt. Ohne die Braunkohle, ohne den Bergbau wäre in der Region ein wirtschaftlicher Aufschwung Anfang des 19. Jahrhunderts schwer denkbar gewesen. Und der Vorsitzende des Heimatvereins fügte hinzu: "Diese Vergangenheit liegt gerade einmal 67 Jahre zurück und die damit einhergehende wirtschaftliche sowie industrielle Bedeutung ist jedoch zunehmend vielen Einwohnern, Bürgern und Gästen unserer Region fast gänzlich unbekannt."

Welche Bedeutung die Braunkohle für Schönfließ hatte, lässt sich schon an der Entwicklung der Einwohnerzahl erkennen. 1846, also in dem Jahr, als im Wald der Königlichen Oberfösterei Siehdichum beim Abteufen eines Brunnens eine schwarz-blaue, tonige Masse gefunden wurde, hatte Schönfließ gerade einmal 265 Einwohner. 1925 waren es schon 1334 Einwohner.

Das Denkmal besteht aus einer historischen Lore, die zwar nicht in der Region zum Einsatz gekommen ist, aber in einem anderen Kohlerevier. Sie wurde aufgearbeitet, nicht zuletzt durch die Hilfe regionaler Unternehmen. Prengemann erwähnte in diesem Zusammenhang die opus Bau GmbH, die ilako Industrielackierung und Korrosionsschutz GmbH, Zank design sowie die Stadt Eisenhüttenstadt. Der Dank gilt aber auch und vor allem den Mitgliedern des Heimatvereins.

Lebhafte Erinnerungskultur

Seit 28 Jahren setzten sie sich für den Erhalt der Tradition ein, erforschen die Geschichte und bemühen sich um eine lebhafte Erinnerungskultur, wie Christian Prengemann sagt. In jüngster Zeit ist ein Buch über die Geschichte von Schönfließ erschienen. Die Mitglieder haben auch 1300 Kilometer auf sich genommen, um die historische Lore aus Brillon nach Schönfließ zu holen.

Neben dem Denkmal befindet sich auch eine Schautafel mit wichtigen Daten und Erklärungen. Es ist nicht neu, dass an der Stelle ein Denkmal steht. Vor 93 Jahren wurde dort das Kriegerdenkmal errichtet, das an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges erinnert. Es steht inzwischen, seit den 1970er-Jahren als es umgesetzt wurde, auf dem Friedhof.