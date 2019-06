Taubendreck vermiest Balkonleben

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Hier waren die Nester", zeigt Christine Freund auf die Stelle, wo noch vor einem Tag ein Tauben-Paar seine Eier ausbrüten wollte. Während die 81-Jährige mit ihrem Mann im Urlaub war, schaute ihre Tochter nach dem Rechten – und entdeckte den vollkommen verdreckten Balkon der Eltern – wieder einmal Vogel-Kot und Federn. "Seit zwei Jahren geht das schon so", erzählt die Bewohnerin des Aurorahügels. Aber dieses Jahr sei es besonders schlimm.

Die beiden Frankfurter sind Erstbezieher, seit 1981 wohnen sie im Süden der Oderstadt. Mit dem Abriss in Neuberesinchen und "viel Leerzug" in ihrem Wohnblock Nummer 11. Eine Etage unter ihnen steht die Wohnung seit einem halben Jahr leer. Die Folge: Der leere, unbewohnte Balkon bietet paradiesische Zustände für die "Ratten der Lüfte". Doch weder blaue Plastikfransen, ein Blitzlicht-Gerät oder Alufolie haben bisher geholfen.

In einigen umliegenden Wohnblocks haben die Nachbarn die Schutz-Netze vor ihre Balkone aufgehängt. Das hohe Aufkommen der Tauben in Süd ist bekannt. "Bis letztes Jahr durften wir noch ‚Bird Free’ einsetzen", sagt Anne Lubetzki von der Wohnungswirtschaft (Wowi). Die Paste, die das Sehvermögen, den Geruchssinn und den Tastsinn von Vögeln verwirrt, wurde aber Anfang 2019 verboten. Zu viele gefiederte Tiere blieben am Gel kleben und starben. Die Wowi kann deshalb ihren Mietern nur noch die Katzennetze gegen Tauben empfehlen. "Eine regelmäßige Nutzung hilft", meint Lubetzki. Das sehen die Freunds anders. "Ich will nicht wie im Gefängnis leben", sagt die Rentnerin.

Kosten von über 1000 Euro

Und schließlich zahlen sie für den Balkon Miete – für das Netz müssten die Freunds ebenso die Kosten von 140 Euro übernehmen. Dazu kommen 1000 Euro für eine neue Markise und einen Teppich. Selbst bei den Blumen musste die Frankfurterin auf kleine, robuste Gewächse ausweichen, anstatt ihrer Geranien. "Wir haben hier so eine schöne Umgebung in Klein-Manhattan", nennt das Paar liebevoll die umliegende Landschaft, mit ihren grünen Wäldern. Was nütze da ein Balkon, der wegen des Drecks nicht mehr nutzbar sei? Nicht mal ihre Wäsche könnten sie mehr auf den Balkon zum Trocknen aufhängen.

"Es belastet uns auch nervlich", sagt Christine Freund. Gerade bei dem schönen Wetter wolle man sich doch raussetzen. Vielleicht gebe es noch die Möglichkeit ein Netz an Schienen anzubringen, damit wenigstens für kurze Zeit ein netz-loser Blick möglich ist. In der DDR habe man Gift gegen Taubenplagen eingesetzt. Diesen Schritt wollen die Freunds eigentlich nicht gehen. Andererseits würden sie gerne bis zum "bitteren Ende" in ihrer Wohnung bleiben – ohne die gefiederten Hinterlassenschaften.

