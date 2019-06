Der Kreistag verjüngt sich

Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Nach den Wahlen am 26. Mai dankte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) im Pressegespräch noch einmal den rund 2 000 Wahlhelfern. Er hatte aber auch einige interessante statistische Informationen über den neuen Kreistag parat, der am 25. Juni zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt.

So liege das Durchschnittsalter des neuen Kreistages bei 53 Jahren und damit zwei Jahre unter dem der letzten Wahlperiode, wo es 55,3 Jahre betrug. Trotzdem sind die Kreistagsmitglieder im Durchschnitt fünf Jahre älter als die Bevölkerung im Landkreis, so der Landrat. Den geringsten Altersdurchschnitt haben die Linken, deren Durchschnittsalter von 54,1 auf nun 45,4 Jahren sank. Die Grünen bieten 48,8 Jahre, so der Landrat. Insgesamt seien acht der 46 gewählten Abgeordneten unter 40 Jahren: je zwei bei SPD, CDU und Linken und je einer bei Grünen und AfD. Das jüngste gewählte Mitglied ist 18 Jahre alt. Inzwischen hat der Kreiswahlleiter alle neuen Mitglieder informiert, die nun ihre Wahl annehmen müssen. Gibt es innerhalb einer Woche keine Rückmeldung, gilt die Wahl als angenommen.