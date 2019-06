Waffen in Auto von Raser gefunden

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Autobahnpolizei hat am Dienstagmorgen bei einem Raser Waffen im Auto gefunden und sichergestellt.

Der Mann war kurz nach 8 Uhr am Autobahndreieck Oranienburg mit 172 Kilometern pro Stunde geblitzt worden. Erlaubt sind dort 120. Weil der Citroën in Polen zugelassen ist und dort die Geldstrafe sofort vollstreckt werden sollte, nahm die Polizei die Verfolgung auf und stellte den Autofahrer auf einem Parkplatz an der A 24 bei Walsleben. Dort stellten die Beamten eine Machete und einen Schlagring im Fahrzeug fest. Deshalb wird gegen den bislang nicht straffällig gewordenen Mann nun auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.