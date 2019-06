Feuerwehr löscht Waldbrand an der L 19

Brian Kehnscherper

Rüthnick (MOZ) Zu einem Waldbrand musste die Feuerwehr am späten Dienstagnachmittag in ein Waldstück zwischen Herzberg und Rüthnick ausrücken.

Nach Angaben der Lindower Feuerwehr ging der Notruf um 18.41 Uhr ein. In dem Waldstück an der L 19 brannte der Boden auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern. Die Brandbekämpfer rückten mit 27 Einsatzkräften aus den umliegenden Orten aus. Nach knapp einer Stunde war das Feuer gelöscht.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit dem Feuer am 24. Mai zwischen Radensleben und Herzberg nicht aus, als es in einem Waldstück an der L 164 gebrannt hatte. Die Ermittlungen zu beiden Vorfällen laufen. Polizeisprecherin Dörte Röhrs weist darauf hin, dass aufgrund der großen Hitze die Waldbrandwarnstufe 5 gilt. Wälder sollten weder betreten noch befahren werden. Offenes Feuer oder Grillen in Waldnähe ist zu unterlassen. Auch von weggeworfenen Zigarettenstummeln geht eine hohe Brandgefahr aus. Deshalb ist das Rauchen in Wäldern verboten. Es drohen Geldstrafen bis zu 50 000 Euro.