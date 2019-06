Tilman Trebs

Schildow (MOZ) Ein 52-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend in der Franz-Schmidt-Straße in Schildow mit ihrem VW gegen einen geparkten Lkw geprallt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 22.50 Uhr. Bei der Unfallverursacherin wurden 0,32 Promille Alkohol in der Atemluft festgestellt. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde mit rund 12 000 Euro angegeben,