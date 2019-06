Ein Spielhaus zum Kindertag in Zehdenick

GZ

Zehdenick (MOZ) Um eine Attraktion reicher ist die Zehdenicker Kita Sonnenschein seit der Feier zum traditionellen Kindertag.

Der Montag war für die Kinder der Kita "Sonnenschein" in Zehdenick ein ganz aufregender Tag. In den Kita-Gruppen gab es ein buntes Frühstück. Anschließend trafen sich alle Sonnenscheinkinder auf dem Spielplatz. Dort wurden sie bereits von Kita-Leiterin Doris Riesenberg freudig erwartet. Sie gratulierte zum Kindertag und eröffnete gleichzeitig mit den Mädchen und Jungen das neue Spielhaus. Dieses wurde gleich von den Kindern in Beschlag genommen. Anschließend tobten sich die Steppkes an von den Erziehern organisierten Spielstationen aus. So entstanden auf dem "Berg" die beliebten Riesenluftballons. Clown Eiko verzauberte Groß und Klein mit seinen tollen Luftballonfiguren. Die Kinder ließen sich schminken, Armbänder wurden gebastelt und Büchsen geworfen. Zwischendurch naschten alle frisch zubereitete Waffeln. Irgendwann geht auch so ein schöner Vormittag einmal zu Ende. Alle kleinen und großen Kinder hatten eine Menge Spaß.