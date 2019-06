Neuwerder wird wieder zur Galerie

... Gärten in Neuwerder ist ab 15. Juni zeitgenössische Kunst zu entdecken. © Foto: Susanne Wehr

In Scheunen und ... © Foto: Susanne Wehr

boh

Neuwerder Zum siebenten Mal wird ein Dorf zur Galerie. Die Aktion "Land(schafft)Kunst VII" stellt sich ab 15. Juni vor. In diesem Jahr haben die beteiligten Künstler zum Thema "Fontane lesen_mach dir ein Bild davon" Werke geschaffen.

Die Besucher können an drei Wochenenden in dieser temporären Outdoor-Galerie Werke von 28 renommierten Kunstschaffenden entdecken. In diesem Jahr haben sich zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane zahlreiche Künstler inhaltlich mit dem Werk und Leben des Schriftstellers auseinandergesetzt, der wie kaum ein anderer das historische und kulturelle Selbstverständnis Brandenburgs geprägt hat.

In der Tradition der vergangenen Biennalen wirken auch dieses Mal Dorfbewohner und Künstler eng zusammen: Die Bewohner öffnen den Kulturschaffenden ihre Gärten, Scheunen, Stallungen und Häuser; zudem bieten das Feuerwehrhaus, Plakatwände und Freiflächen entlang des Sandwegs außergewöhnliche Ausstellungsorte.

"In dieser dörflichen Umgebung gewinnen die Arbeiten eine ganz eigene, neue Ausdruckskraft und öffnen dem Besucher damit neue Perspektiven und Einblicke", heißt es von der für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Marie-Therese Leopold. Gezeigt werden jüngste Arbeiten renommierter Künstler, die bereits früher in Neuwerder ausgestellt haben, wie Hans Scheib (Skulptur), Moritz Götze (Malerei), Josina von der Linden (Installation), Lothar Seruset (Objekte), Peter Herrmann (Malerei) und Anna Arnskötter (Keramik). Erstmals nehmen unter anderen Johannes Heisig (Malerei), Susanne Ring (Installation), Martin Assig (Zeichnung), Seraphina Lenz (Installation) und Bettina von Haaren (Zeichnung) teil. Im eigenen Atelier vor Ort werden Ulrike Hogrebe (Malerei) und Christoph Scholz (Malerei) Arbeiten präsentieren.

"In besonderer Weise wird Theodor Fontane zur Finissage am 30. Juni durch Performances der Studierenden des Hochschulübergreifenden Zentrums Tanz Berlin interpretiert, die sich mit Texten des Schriftstellers und den Gegebenheiten des Dorfes auseinandersetzen", heißt es weiter in der Ankündigung.

Die Ausstellung wird am 15. Juni, 14.00 Uhr, im Atelierhaus Neuwerder, Kastanienweg 8, eröffnet. Dabei wird Carsten Probst in die Ausstellung einführen. Musikalische Kommentare gibt Sören Gundermann auf seiner Gitarre. Die Ausstellung ist an den Wochenenden vom 15./16., 22./23. und 29./30. Juni von 13.00 bis 19.00 Uhr sowie nach Vereinbarung zu sehen.

Mehr Infos gibt es auf www.land-schafft-kunst.de.