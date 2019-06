Superhelden wollen buntes Havelland feiern

Simone Weber

Rathenow Den Höhepunkt der Interkulturellen Woche des Landkreises Havelland 2018 bildete das 1. Havelländer Parkfest im Optikpark. Auch in diesem Jahr lädt der Optikpark dazu ein. Am 31. August wird es zusammen mit dem Superheldenfest stattfinden, das im vergangenen Jahr ebenfalls Premiere am Schwedendamm feierte. Ganz nach dem Motto der diesjährigen Interkulturellen Woche "Zusammen leben – zusammen wachsen" rufen die Organisatoren des gemeinsamen Festes die Havelländer im gesamten Landkreis auf, sich am Fest zu beteiligen. Die Aktiven können auch eine gewisse finanzielle Unterstützung erhalten, um sich zu präsentieren.

"Wir wollen unsere Kräfte bündeln und so noch mehr Havelländer erreichen", ruft Mitorganisator Mike Stampehl auf. "Nicht nur Superhelden haben Superkräfte. Jeder hat eine besondere Fähigkeit, der wir eine Plattform geben möchten." Egal ob singen, musizieren, tanzen, sportlich aktiv oder ein gestalterisch kreatives Hobby. Jeder kann sich zum Fest einbringen – im Verein, einer Initiative oder als Einzelperson. Ob kochen oder backen – auch die kulinarische Vielfalt der im Havelland lebenden Menschen soll gezeigt werden. "Das Havelland ist bunt. In unserem Landkreis leben 164.376 Menschen. Sie sind alle individuell und haben ihre eigene Geschichte", so Anne-Christin Kubb, Integrations- und Migrationsbeauftragte des Landkreises. "Und genau diese Vielfalt wollen wir zeigen und feiern."

Unter dem Slogan "Parkfest meets Superhelden" sollen sich Menschen begegnen und austauschen. Dabei ist nicht nur der interkulturelle, sondern auch der interreligiöse Austausch gewünscht. Sportliche Aktivitäten werden in diesem Jahr ebenso angeboten.

"Wir freuen uns vor allem auf neue aktive Teilnehmer und mehr Beteiligung aus dem Osthavelland", so die Organisatoren. Bis zum 31. Juli können sich Interessenten zur Mitgestaltung des Havelländer Park- und Superheldenfestes am 31. August 2019 beim Landkreis per E-Mail integratio@havelland.de oder telefonisch unter 03385/5511231 melden. Weitere Informationen und Impressionen des Festes 2018, findet man auf der Internetseite des Landkreises.