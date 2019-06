LAG Fläming-Havel wählt neuen Vorstand

red

Fläming Kürzlich fand die jährliche Mitgliederversammlung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Fläming-Havel in der Heimvolkshochschule am Seddiner See statt. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die turnusmäßige Neuwahl des Vorstandes.

Unter dem Motto "Denkmal barrierefrei - Miteinander statt Nebeneinander in der Region Fläming-Havel" fanden sich im Januar 2001 Interessierte zusammen, um etwas in der Region Fläming-Havel zu bewegen, Initiativen zur Entwicklung des ländlichen Raums zu ergreifen und zu bündeln. Entstanden ist der Verein "Lokale Aktionsgruppe Fläming-Havel e.V." - ein Zusammenschluss jener, denen die Region am Herzen liegt. Kommunen, Vereine und Unternehmen sind ebenso Mitglied wie interessierte Bürger.

Begleitet und unterstützt werden die LAGn von einem Regionalmanagement, dass die Menschen in der Region bei der Initiierung und der Konzeption von Projekten, der Beantragung von Fördergeldern aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes und der Anbahnung von Kooperationen unterstützt und berät.

Der elfköpfige Vorstand wird für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt. Seine Aufgabe ist unter anderem die Bewertung der im Zusammenhang mit den Projektauswahlverfahren eingereichten Maßnahmen zur Verwendung des durch die EU bereitgestellten Fördermittel-Budgets für die LEADER-Region sowie die Entscheidung zur Förderwürdigkeit. Zuletzt arbeiteten Eveline Vogel als Vorsitzende, Stefan Ratering und Gisela Burmeister als Stellvertreter sowie Kordula Isermann, Marko Köhler, Andreas Koska, Christa Menz, Gabriela Philipp-Plagemann, Florian Schulze, Thomas Wardin und Silvia Wernitz ehrenamtlich im Vorstand mit. Bis auf Thomas Wardin stellten sich alle wieder zur Wahl. Nach einer Stichwahl zwischen Helmut Herbert aus Lühsdorf und Torsten Zado aus Beelitz konnte letztgenannter die Mehrheit der Stimmen für sich verbuchen und ist damit neues Mitglied im Vorstand. Der Brücker Amtsdirektor

Marko Köhler wurde als neuer Vorsitzender gewählt. Er übernimmt damit den Staffelstab von Eveline Vogel, die den Verein 13 Jahre lang führte.

LEADER ist ein methodischer Ansatz der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums, der es Menschen vor Ort ermöglicht, regionale Prozesse mitzugestalten. In Brandenburg gibt es 14 Leader-Aktionsgruppen, eine davon ist die LAG Fläming-Havel e. V., zuständig für den ländlichen Raum im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Insgesamt stehen in der Region Fläming-Havel von 2014 bis 2020 rund 32 Millionen Euro EU-Mittel zur Verfügung.