11. Regine-Hildebrandt-Tour

In Erinnerung und Würdigung Regine Hildebrandts startet am 8. Juni die 11. Radtour durch die Region. © Foto: R. Karchniwy

Juliane Keiner

Fläming (MOZ) "Zu gern wären wir ja den neuen Radweg nach Wiesenburg mit Euch geradelt, aber da haben leider noch nicht einmal die Bauarbeiten angefangen. Aber wie die alten Römer schon sagten, führen ja viele Wege nach Bad Belzig und so haben wir also die umseitige Route ausgewählt", so der Initiator der Regine-Hildebrandt-Tour, Günter Baaske.

Auch wenn die Versuchung naheliegt, nach der zehnten Runde etwas völlig Neues zu machen, soll an Bewährtem festgehalten werden: Es wird nicht schneller gefahren, als es die Polizei beziehungsweise die Bad Belziger Radsportfreunde erlauben. Das heißt, ein großeltern- und enkelgerechtes Tempo im Schnitt von 15 km/h. Los gehts am Pfingstsonnabend, 8. Juni, um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz Bad Belzig. "Zur Mittagspause in Wiesenburg werden wir wieder die drei bekannten Kategorien auszeichnen: jüngste/r und älteste/r Radlerfreund/in und den/die Radler/in mit der weitesten Anreise zur Tour", so Baaske weiter. Die gemeinsame Kaffeepause am Nachmittag richtet der Verein Altes Haus e.V. in diesem Jahr vor der Marienkirche in Bad Belzig aus. "Wir freuen uns auf eine weitere fröhliche Tour", sagen Günter Baaske und die Bad Belziger Radsportfreunde.