Musikalischer Gruß aus der Partnerstadt

Matthias Henke

Gransee An die Gründung ihrer Partnerschaft vor 25 Jahren haben die Städte Gransee und Hessisch Oldendorf im vergangenen September erinnert. Damals war man sich einig, dass diese Partnerschaft, die die vergangenen Jahre etwas eingeschlafen war, wieder mit Leben erfüllt werden soll. Ein Ergebnis dieser Anstrengungen ist nun am bevorstehenden Pfingstsonntag auf dem Hof des Granseer Heimatmuseums zu erleben:

Das Musikkorps der Stadt Hessisch Oldendorf gibt ein Konzert. Das Orchester begeht 2019 sein 50-jähriges Bestehen. Klare Sache war schnell, dass die Jubiläumsreise auch durch Gransee führen soll. Der Vereinschef der Niedersachsen, Sascha Anderten, habe sich zunächst bei Wolfgang Schwericke in der Amtsverwaltung gemeldet, sagt Torsten Gaeth, Vorsitzender des Granseer Verschönerungsverein bei einem Pressegespräch. Auf den Termin verständigte man sich schnell, dass es einen Auftritt geben sollte, ließen die Verantwortlichen ja bereits beim Jubiläum vergangenes Jahr durchblicken. Im Frühjahr gab es in Gransee dann ein Abstimmungstreffen. "Das Orchester bekommt auch eine Stadtführung, die Versorgung übernimmt der Verschönerungsverein mit Unterstützung der Stadt", so Gaeth weiter, der sich freut, dass bald so ein renommiertes Ensemble in Gransee begrüßt werden kann. "Das Musikkorps tritt bei Wertungsspielen in der Oberstufe – Deutschlands zweithöchster Spielklasse – an und ist auch schon in England und den USA aufgetreten", sagt Gaeth.

Weiter musikalischer Bogen

Als großes Blasorchester in Harmoniebesetzung spannen die Musiker unter der Leitung von Stephan Oefler einen weiten musikalischen Bogen von Bearbeitungen großer klassischer Werke über Operette, Film und Musical bis hin zur unterhaltenden Literatur der Gegenwart. 49 Mitglieder zählt das Ensemble insgesamt. 41 davon werden in Gransee erwartet. Auch für den Verschönerungsverein sei dies eine Art Neubeginn. Er freue sich darüber, sich mit den Vereinsmitgliedern einbringen zu können, so Gaeth. Und wer weiß? "Vielleicht entsteht ja daraus auch noch mehr und wir fahren auch mal nach Hessisch Oldendorf", wagt er eine Vorausschau. Die technische Voraussetzung dafür schuf zu Wochenbeginn schon der Amtswirtschaftshof mit dem Aufbau von Bühne, Zelt und Sitzgelegenheiten.

"So eine Städtepartnerschaft belebt sich sich nicht von alleine, die Verwaltungen können nicht der Motor sein. Die Vereine sind das A und O. Schön, dass nun der Verschönerungsverein den Auftakt macht", ergänzt Bürgermeister Mario Gruschinske. Davon werde die Städtepartnerschaft zwischen Gransee und Hessisch Oldendorf in den nächsten Jahren noch profitieren können, so der Bürgermeister weiter, der hofft, möglichst viele Granseer am Sonntag zum Konzert begrüßen zu dürfen.

Wanderung führt zur Warte

Bereits für den Vormittag des Pfingstsonntags lädt der Verschönerungsverein zu seiner Pfingstwanderung ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Ruppiner Tor. "Wegen des Konzertes fällt sie dieses Mal etwas kürzer aus. Wir haben das Picknick weggelassen", so Gaeth. Fest einplanen können die Wanderer aber einen Zwischenstopp an der Warte, wo die Sichtachse in Richtung Stadt noch einmal freigeschnitten wurde und ein besonders ansprechenden Ausblick auf die Teilnehmer wartet.