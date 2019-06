Jäger und Sammler auf Zeit

Silvia Passow

Brieselang Eigentlich hätte es heute Kohlsuppe gegeben. Doch aufgrund der akuten Waldbrandgefahr bleibt es heute bei einem kleinen Feuer. Statt einer Suppe, die über dem offenen Feuer in einem Kessel gegart wird, gibt es Nudelsalat. Um die Feuerstelle hat sich eine Gruppe Jugendlicher versammelt. Man sitzt im Garten der Oberförsterei in Brieselang und beobachtet die züngelnden Flammen aus gleich zwei Gründen. Der Erste ist besagte Waldbrandgefahr, der Zweite, das wertwolle Feuer hüten. Denn Feuer machen, ist gar nicht so einfach, haben die jungen Leute, die sich hier für eine Woche den Bedingungen der Steinzeit stellen, gelernt.

Die 27 Schüler der Klasse 7b des Lise-Meitner-Gymnasiums sind auf Projektwoche in den Wald gekommen. Sie werden hier in und mit der Natur leben. Dafür wurden sie in vier Gruppen aufgeteilt. Zusammengesetzt nach dem Zufallsprinzip. Für die Zubereitung der Mahlzeit arbeitet die Gruppe "Feuer" mit der "Kochgruppe" zusammen. Denn ohne Feuer ist schlecht kochen, also hieß es erst einmal Voraussetzungen schaffen. Ab in den Wald, Feuerholz und trockene Gräser sammeln. "Das war spannend", erzählt die zwölfjährige Sevde, während sie geschickt mit einem Messer an einem Ast schnitzt. "Wir haben viele Pflanzen und Tiere gesehen." Dann ging es daran, dass Brennmaterial zu entzünden. Nicht mit einem Streichholz oder Feuerzeug, sondern mithilfe von Steinen Funkenflug erzeugen, und damit ein Feuer entzünden. Kann schon mal locker eineinhalb Stunde dauern, hat aber dennoch Spaß gemacht, sagt Marvin. "Zuerst hatten wir zu viel frisches Gras dabei", erklärt er die Zeitspanne. Nachdem hier für Abhilfe gesorgt war, loderte das Feuerchen fröhlich. Und obwohl die Mittagshitze die Luft schwirren lässt, findet er den Platz am Feuer großartig. Drumherum sitzen, ein tolles Gefühl sagt er und kann sich gut vorstellen, dass die Feuerstelle auch früher ein beliebter Treffpunkt war. So eine Art Kommunikationszentrale.

Derweil übt sich die Gruppe "Jagd" im Speerwurf und Bogenschießen. Die Jagdbeute, ein Wildschwein auf Kunststoff, hat gute Aussichten den Tag schadlos zu überstehen. Die Speere sind selbst geschnitzt, der Bogen dagegen ist ein modernes Sportgerät. Der Pfeil landet des Öfteren im Gebüsch und löst mit seinem Verschwinden kollektive Suchaktionen aus.

Der Stolz der Schüler steht weiter hinten im Wald. Ein selbst gefertigtes Haus. Die letzte Nacht der Projektwoche werden die Steinzeit-Pioniere hier übernachten, wenn das Wetter es zulässt. Auch hierfür wurde das Baumaterial, vornehmlich Holz, gesucht und verarbeitet. Mit Seilen befestigt und vorher, wenn nötig, gesägt. Die Hilfsmittel stehen den Jugendlichen nicht einfach zur Verfügung, sagt Dina Radtke. Radtke ist Sozialarbeiterin des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und am Lise-Meitner-Gymnasium tätig. Die Jugendlichen müssen selbst auf die Idee kommen, was ihnen helfen könnte und danach fragen. Und dann geht es erst richtig los. "Die wenigsten dieser jungen Menschen hat jemals eine Axt oder Säge in der Hand gehalten." Sie bekommen dem Umgang erklärt, arbeiten müssen sie selbst. Der letzte Tag steht unter dem Aspekt aufräumen. "Wenn das Projekt beendet ist, soll niemand mehr sehen können, dass wir überhaupt hier waren", sagt Radtke.

Dass sich hier alles rund um das Thema Holz dreht, ist kein Zufall. Volker Kademann, Revierförster aus Falkensee, bringt den jungen Menschen den Umgang und die Bedeutung des Baustoffes Holz, in der Entwicklung der Menschheit, nahe. Zunächst als Brennstoff genutzt, wurden aus Holz später Waffen, wie die Speere, gebaut. Und auch Werkzeuge. Es folgten Schlitten, Kanu und Häuser. Der Rohstoff Holz war Grundstock für die Herstellung von Glas, erläutert der Förster. Mit dem wachsenden Bedarf an Holz gingen die Bestände der Bäume zurück. "In Deutschland begann man bereits im 17. Jahrhundert die Wälder aufzuforsten", erläutert Kademann. "Da war der Gedanke der Nachhaltigkeit schon da", fügt er an.

Kademann und Radtke haben bereits zehn Steinzeitcamps geleitet. Das Projekt wird vom ASB, der Oberförsterei Brieselang und dem Lise-Meitner-Gymnasium durchgeführt. Sozialarbeiterin Radtke möchte den Jugendlichen Einblicke in die Lebensweise weit vor unserer Zeit geben, zeigen, wie mühsam das Leben, das Überleben, einmal war. Und Einblicke in das Eigene selbst ermöglichen. Selbständigkeit und Kreativität fördern, das Gemeinschaftsgefühl stärken. Und eine echte Herausforderung, leben ohne Technik. Es gilt die "Das Handy bleibt im Rucksack-Pflicht", sagt Radtke.

Marvin vermisst sein Handy nicht, sagt er. Er ist mit sich und der Natur beschäftigt. Das Steinzeitleben erfordert am Abend seinen Tribut. "Wenn die Jugendlichen nach Hause gehen sind sie schmutzig, riechen verqualmt, bringen vielleicht eine Zecke mit. Auf jeden Fall aber sind sie sehr müde", sagt Radtke. Und wenn man den Jugendlichen im Camp zuhört, um so manche Erfahrung reicher.