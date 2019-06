Patrick Brendel erster Neuzugang

Michel Rieckmann

Fürstenwalde Mit Patrick Brendel hat Regionalligist FSV Union Fürstenwalde den ersten Spieler zur neuen Saison verpflichtet. "Pat" folgt Trainer Matthias Maucksch und wechselt vom Berliner FC Dynamo. Er unterschreibt einen langfristigen Vertrag und wird sich zusätzlich um die Vermarktung der Spieltage in und neben der Bonava-Arena kümmern. Dort will der Verein mehr für die Zuschauer und Kinder rund um jedes Spiel bieten, um den Spieltag noch attraktiver zu machen.

Brendel hat reichlich Spiele in den oberen Ligen absolviert. So kommt er auf 184 Regionalliga- und 76 Oberliga-Partien. Außerdem bestritt er 21 U-19-Bundesliga- und vier DFB-Pokalspiele (gegen den 1. FC Köln, Hertha BSC, VfB Stuttgart, FSV Frankfurt). Als Jugendlicher spielte er zunächst in seinem Geburtsort beim VfL Halle, dann VfB Leipzig und FC Sachsen Leipzig. Seine erste Männerstation war erneut der VfL Halle. Dann zog es den jetzt 31-Jährigen zum FC Grün-Weiß Wolfen, ZFC Meuselwitz, FC Viktoria Berlin und dem BFC Dynamo.

"Wir sind froh über solch ein erfahrenen Spieler, der eine führende Rolle im Team einnehmen wird und mit seiner Robustheit und Kopfballstärke der Abwehr mehr Halt geben wird", erklärt Pressesprecher Mitsch Rieckmann.