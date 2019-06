Dirk Schaal

Zerpenschleuse (MOZ) Auf dem Zerpenschleuser Sportplatz steigt am Sonnabend, ab 9.30 Uhr, das 6. Benefizturnier für F- und D-Junioren unter dem Motto "Kinder kicken für kranke Kinder". In diesem Jahr wird der Verein "Kolibri Hilfe für krebskranke Kinder Deutschland" durch Spenden unterstützt. Am Sonntag geht es um 15 Uhr auf dem Sportplatz weiter mit dem Pfingstturnier. Besucher sind an beiden Tagen sehr gern gesehen.