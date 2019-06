Ein "alter Hase" holt zweimal Gold

Uwe Neugebauer-Wallura

Schwedt Der idyllische Spreewald mit dem Schützenverein Briesen war erstmals Ausrichter der Landesmeisterschaften des Brandenburger Bogensportverbandes im Feldbogensport. In der sogenannten Feldbogenrunde sowie der Tierbildrunde wurden gleich zwei Meisterschaften am Stück ausgetragen.

Für die SSV PCK Schwedt gingen Steffen Gryminski (Herren), Andreas Gdanitz und Rolf Neumann (beide Herren Ü 65) an den Start. Das Trio schoss mit dem Compoundbogen. Für Gdanitz, angestammter Recurve- und Jagdbogenschütze, war es eine Wettkampfpremiere mit dem Bogen.

Gdanitz seit 50 Jahren bei SSV

Dem Schwedter Urgestein Gdanitz, der mehr als 50 Jahre für die SSV PCK schießt, gelang auf Anhieb ein doppelter Triumph. Er wurde jeweils Landesmeister in der Feldbogen- und Tierbildrunde, beide Male vor seinem Vereinskameraden Rolf Neumann. Die Entscheidung auf die Tierbilder wurde erst mit dem letzten der 28 Pfeilen entschieden. Gdanitz schoss 362 Ringe, Neumann 358. Gryminski überraschte mit Gold (352/Feldbogen) und Silber (394/Tierbild) die etablierten Feldbogenschützen aus Finsterwalde und konnte sich in die Phalanx der Brandenburger Spitzenschützen schießen. Das Trio hofft nun auf eine Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft, die Ende September in Chemnitz ausgetragen wird.