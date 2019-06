Landkreis lobt "Bernadette" aus

MOZ

Eberswalde Alle Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Barnim sind aufgerufen, sich am Wettbewerb für Geschichten "Bernadette" zu beteiligen. Der Nachwuchsautorenpreis wird in diesem Jahr zum 16. Mal vergeben. Als Gewinn winkt eine wertvolle Medaille des Metallkünstlers Eckhard Herrmann sowie 100 Euro Preisgeld. Eine Schule kann darüber hinaus für besonders aktive Teilnahme einen Workshop mit einer bekannten Kinderbuchillustratorin gewinnen. Einsendeschluss ist der 27. Juni. Die Schülerinnen und Schüler sind nun aufgerufen, Geschichten oder Gedichte zum Motto: "einfach leben" zu schreiben.

Eingereicht werden können Geschichten oder Gedichte, Sachtexte werden nicht angenommen. Formal sollten die Arbeiten maximal sieben DIN-A4-Seiten lang sein. Sie können handgeschrieben oder am Computer in der Schriftart Arial, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5 eingereicht werden. Nicht vergessen: Titel der Arbeit, Name, Adresse, Alter, Schule, Klasse, E-Mail-Adresse.

Gesendet werden können die Texte an: Landkreis Barnim, Amt für nachhaltige Entwicklung, Bau, Kataster und Vermessung, Am Markt 1, 16225 Eberswalde. Weitere Infos gibt es unter www.barnim.de oder der Telefonnummer 03334 214 1255