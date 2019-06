Legal, aber lebensgefährlich

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Täglich fahre er ins Krankenhaus, um nach seinem Sohn zu sehen; jede Sekunde bange er um den 14-Jährigen. Am 26. Mai wurde der Junge in das Helios Klinikum nach Bad Saarow gebracht. Sein Zustand war so lebensbedrohlich, dass er von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt werden musste. "Er ist auf dem Weg der Besserung", sagt sein Vater. Er lebt in Fürstenwalde. Seinen Namen in der Zeitung lesen möchte er nicht. Das Sorgerecht für seinen Sohn hat die Mutter.

Welche Substanzen es waren, die das Leben des 14-Jährigen derart in Gefahr gebracht haben, sei laut Vater nicht sicher. Das Helios Klinikum teilt auf Anfrage mit, dass derzeit kein "Patient mit einem Missbrauch der genannten Substanz GBL" behandelt werde. Andreas Hartkopf, der am 1. Juni eine Kundgebung gegen die Chemikalie GBL auf dem Marktplatz initiiert hat und als Vorsitzender des Elternhilfe-Vereins Mom-Pa mit dem Mann in Kontakt steht, vermutet einen Drogencocktail als Ursache. In ihm könnte auch die in verschiedenen legal zu erwerbenden Haushaltsmitteln enthaltene Chemikalie GBL enthalten gewesen sein. "Sicher auf diese Droge zurückführen lassen sich die Symptome nicht, weil der Stoff im Körper schnell abgebaut wird", sagt Hartkopf.

Um sich damit zu berauschen, erklärt er weiter, trinken Jugendliche Lösungsmittel wie Graffiti- und Nagellackentferner in Verbindung mit Alkohol. Was den Rausch doppelt gefährlich macht: Andere, in diesen Haushaltsmitteln enthaltene Chemikalien können lebensgefährliche Vergiftungen hervorrufen. Die Polizei warnt "angesichts der möglichen schwerwiegenden gesundheitlichen Gefahren" und dem hohen Abhängigkeitspotenzial davor, GBL und Produkte, die den Stoff enthalten, zu konsumieren, sagt Roland Kamenz, Sprecher der Polizeidirektion Ost.

Tod nach GBL-Konsum

Der Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) sind zwei Fälle im Zusammenhang mit GBL aus 2017 bekannt. In dem Jahr sei ein Jugendlicher aus Fürstenwalde nach dem Konsum mehrere Tage ins Koma gefallen und ein ebenfalls männlicher Erwachsener in Fürstenwalde verstorben. Die Ermittlungen der vergangenen Jahre, so Sprecher Kamenz weiter, ließen den Schluss zu, "dass die Chemikalie Bestandteil der örtlich konsumierten Betäubungsmittel ist".

In der breiten Öffentlichkeit bekannt war das bislang nicht. Daher die Kundgebung, daher die Einrichtung eines Telefonkontakts für Eltern und Betroffene, erklärt Andreas Hartkopf sein Anliegen. Er sehe sich und seinen 14 Mitglieder starken Verein als Verstärkung für die Anlaufstellen, die in der Stadt bereits existieren.

In ihrem Kontakt mit Jugendlichen sei ihnen die Droge noch nicht begegnet, sagt Streetworker Michael Müller. Seit dieser Woche diskutieren die mobilen Jugendarbeiter mit anderen Akteuren in der Stadt über weitere Schritte. Hartkopf hat derweil Plakate und Flyer drucken lassen; in einigen Schulen liegen sie schon aus, etwa in der Juri-Gagarin-Oberschule. "Einer unserer Lehrer hat das Thema im LER-Unterricht angesprochen und dabei festgestellt, dass einige Jugendliche schon was darüber wissen", sagt Schulleiterin Petra Haupt.

Die Plakate werde sie nicht aushängen, sagt Silka Riedel, Direktorin der Fontanegrundschule. "Der Inhalt ist nichts für Grundschüler", findet sie. An der Sigmund-Jähn-Grundschule werde die Gefährlichkeit der Chemikalie in den Klassen vier bis sechs in der Belehrung für die Sommerferien thematisiert, sagt Leiterin Ines Tesch. Ihr selbst war GBL bisher unbekannt.