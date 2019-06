Dürre setzt den Fichten zu

Annette Herold, Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Er mag es trocken und warm und vermehrt sich in diesem Jahr besonders gut: Der Borkenkäfer setzt den Fichten mächtig zu. Der Befall führe zum Absterben, berichtet Lars Kleinschmidt, Leiter der Landeswaldoberförsterei Hangelsberg. Die Bäume können nicht genügend Harz bilden, um sich gegen den Schädling zu wehren. Der Forst bleibe nur, die Bäume zu fällen, um wenigstens das Holz noch nutzen zu können, berichtet Kleinschmidt. "Aber je weiter der Absterbeprozess voranschreitet, um so schlechter ist dessen Qualität."

Dass in der Region nur vier Prozent des Baumbestandes Fichten sind, relativiere das Problem, berichtet der Förster. Allerdings: Trockenheitsschäden, im vergangenen Jahr verursacht, gebe es an allen Baumarten. Birken und Kiefer etwa seien massiv betroffen. Außer den jungen hätten auch widerstandsfähigere alte Bäume gelitten. Angesichts der jetzigen Trockenheit appelliert Lars Kleinschmidt, auf ausgedehnte Waldspaziergänge zu verzichten, erst recht auf welche mit Zigarette. Es sei auch geboten, andere auf Fehlverhalten hinzuweisen.

Gute Ernte erwartet

"Die Sprenger laufen auf Hochtouren", berichtet Peter Koebcke, Verbandsfachberater beim Fürstenwalder Regionalverband der Gartenfreunde. Werde ordentlich gewässert, könnten Kleingärtner in diesem Jahr mit einer guten Ernte rechnen. Was nicht heißt, dass das Wetter keine negativen Auswirkungen auf die Parzellen hat: Auch der Buchsbaumzünsler, dessen Raupen die Pflanzen kahlfressen, vermehrt sich prächtig. Wer den Schädling loswerden wolle, müsse die Pflanzen gründlich untersuchen und netzartige Gespinste entferen, sagt Koebcke. Zugleich sei es ratsam, den Boden um die Pflanze aufzulockern und Zünsler-Raupen einzusammeln.

Sorgen bereitet manchen Gärtnern ein anderes Wetterphänomen als die Dürre: Die Blüten an vielen Obstbäumen hätten den Frosteinbruch im Mai nicht überstanden. Das treffe, wenn auch nicht ganz so massiv, auf Erdbeerpflanzen ebenso zu.

Auf die Berufsschifffahrt im Raum Fürstenwalde/Erkner habe die Trockenheit keine Auswirkungen, berichtet Lars Doering, Vize-Chef des Wasser- und Schifffahrtsamtes Berlin. Das liege vor allem daran, dass der Wasserpegel der Spree mit Wehren geregelt werde. "Wir lassen das Wasser länger stehen." Langfristige Folgen der Dürre seien indes nicht absehbar. "Die Grundwasserstände haben gelitten."

In Schöneiche gab es diese Woche schon Probleme mit dem Wasserdruck. Nur noch ein Rinnsal komme bei ihr aus dem Hahn, berichtete Hilde Führer aus der Münchener Straße. Typischerweise geschah das in den Abendstunden, gegen 18 Uhr. André Bähler, der technische Leiter des Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE), kennt das Phänomen. "Das ist abnahmebedingt", sagt er. Wenn bei Trockenheit die Menschen abends in ihren Gärten die Rasensprenger anstellen, kommt das Netz des Wasserverbands an seine Leistungsgrenze. Vorigen Sonntag hat der WSE einen Spitzenwert im Verbrauch von 59 500 Kubikmetern erreicht, berichtete Bähler.

"Sonst haben wir weniger als die Hälfte." Eigentlich sei der Verbrauch von 60 000 Kubikmetern auch nicht das Problem, sondern die Ballung in kurzer Zeit. "Da gehen 5000 bis 6000 Kubikmeter in einer Stunde weg." Hilfreich für den Verband wäre, wenn Kunden mittels Zeitschaltuhr ihren Garten nachts bewässern würden, "am besten nach 23, 24 Uhr."