Auf die leisen Töne kommt es an

Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) In der Stadt Fürstenwalde werden viele Dinge gebraucht, sagt Pfarrer Martin Haupt. Doch zum 11. Ökumenischen Pfingstempfang gab den Vertretern der Glaubensgemeinschaften die zum Leben benötigte Stille den entscheidenden Impuls: Um die 90 Zuhörer lauschten der musikalisch begleiteten Podiumsdiskussion zur Frage "Wie viel Stille braucht die Stadt?" am Donnerstag in der Dom-Notkirche.

Ein Wechsel zwischen Laut und Leise sei unerlässlich, um in sich hineinhören zu können, so Haupt. Auch Yogalehrerin Beate Willer sprach vom meditativen Schweigen.